CHP Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'nın milletvekillerine gönderdiği koliye tepki gösterdi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün 600 milletvekiline hediye olarak gıda kolisi göndermesine tepki göstererek "Ben bunu iade ediyorum, CHP milletvekilleri de iade edecekler. Buraya harcadığın parayla bir depremzedemize belki bir ev yaparsın, bir yara sararsın. Milletvekillerine koli göndereceğine depremzedenin sorununu çöz" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün 600 milletvekiline içinde yöresel ürünlerin olduğu hediye paketi göndermesine tepki gösterdi. Öztunç, şunları söyledi:

"MİLLETVEKİLLERİNE KOLİ GÖNDERECEĞİNE DEPREMZEDENİN SORUNUNU ÇÖZ"

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekillerine koli göndermişsin. Vatandaşın beklediği koliyi milletvekillerine göndermişsin. İçine her şeyi koymuşsun, yöresel ürünlerimizi. Baktım, bin lira civarında tutuyor bu koli. Vatandaş ekmek bulamıyor, su bulamıyor, konteyner bulamıyor sen milletvekillerine koli gönderiyorsun öyle mi? 600 milletvekiline koli göndermişsin ayıptır ya. Deprem şehri orası, depremzede bir belediye orası. Sen depremzedenin rızkını, hakkını niye milletvekillerine gönderiyorsun. Milletvekillerinin bu koliye, gıdaya mı ihtiyacı var? Ben bunu iade ediyorum, CHP milletvekilleri de iade edecekler. Buraya harcadığın parayla bir depremzedemize belki bir ev yaparsın, bir yara sararsın. Milletvekillerine koli göndereceğine depremzedenin sorununu çöz."