CHP Milletvekili Ali Gökçek, AKP'nin 'Öğrencilere ücretsiz internet' vaadini sordu

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, AKP'nin seçim öncesi 'Öğrencilere ücretsiz internet' vaadini anımsatarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na 'Öğrencilere yönelik ücretsiz internet hizmetinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ne aşamadadır' diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, AKP'nin seçim öncesi 'Öğrencilere ücretsiz internet" vaadini anımsatarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na "Öğrencilere yönelik ücretsiz internet hizmetinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ne aşamadadır" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, AKP'nin seçim öncesi "Öğrencilere ücretsiz internet" vaadini TBMM gündemine taşıdı. Gökçek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Türkiye'nin internet hızına dikkat çekti.

Türkiye'nin internet hızında ilk 100 ülke arasına yine giremediğine dikkat çeken Gökçek, "Türkiye diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında özellikle sabit internet hızında bir hayli geridedir. Uluslararası ölçekli Speedtest raporuna göre, Türkiye sabit internet hızında 180 ülke arasında 110. sırada yer alıyor. Sabit internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu düşük hızda internet kullanıyor. Öte yandan, AKP seçim beyannamesinde hatırlanacağı üzere internet altyapısının dünya standartlarına uygun şekilde yükseltileceğini vaat etmişti. Biz de soruyoruz: 21 yılda yapmadığınız hangi yatırımları önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planlıyorsunuz" değerlendirmesini yaptı.

Önergede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Raporu'na atıfta bulunan Gökçek, "2023 yılına ait ilk 3 aylık verileri incelendiğinde, ilk çeyrekte sabit abone sayısı yaklaşık 19 milyon olarak gerçekleşmiş, xDSL abone sayısı yaklaşık 11 milyon olurken, fiber abone sayısı ise 6,1 milyonda kalmıştır. 2023 yılı birinci çeyrek itibariyle ulaşılan fiber altyapı ise yalnızca 526 bin km olarak gerçekleşmiştir. Raporda dikkat çeken bir unsur da internet hızlarına ilişkindir. Rapora göre; Türkiye'deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 23,5'i 10-16 Mbps hızda internete bağlanırken, yüzde 23,5'i 16-24 Mbps arası hızda, yüzde 20'si ise 24-35 Mbps arası hızda internete bağlanabilmiştir" ifadelerini kullandı.

"FİBERDE ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL HEDEFİ NEDİR?"

AKP'nin 2023 Seçim Beyannamesi'nde "500 bin km uzunluğa sahip fiber internet altyapımızı da süratle yaygınlaştırarak yakında hedeflerimize uygun seviyeye getireceğiz" ifadelerinin yer aldığını hatırlatan Gökçek "Fiber altyapı ve fiber geniş bant abone yoğunluğuna ilişkin Bakanlığın önümüzdeki 5 yıl için öngördüğü hedef nedir" diye sordu.

"ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR NE AŞAMADADIR"

Öte yandan, önergede AKP'nin seçim beyannamesinde internet erişimine ilişkin "Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız" ifadelerine dikkat çeken CHP'li Gökçek, "Öğrencilere yönelik ücretsiz internet hizmetinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ne aşamadadır" diye sordu.