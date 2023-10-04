CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, deprem bölgesindeki asbest sorununu meclis gündemine taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, deprem bölgesindeki asbest sorununu meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere, ağır hasarlı binaların yıkımında çevreye yayılan asbestten dolayı deprem bölgesinde yaklaşık 352 bin 882 kişinin önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde kanserden öleceğini vurgulayarak tedbirlerin alınmasını istedi.

Deprem bölgesinde sorunların oldukça fazla olduğunu dile getiren Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman başta olmak üzere deprem illerinde şu anda en büyük sorun asbest olayı. Biliyorsunuz, asbest kansere sebebiyet veren bir madde. Şu an ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor ve enkazların toplanma alanlarında ayrıştırmalar da devam ediyor. Ancak buralarda hiçbir şekilde kurallara uyulmuyor, ortalık toz duman, göz gözü görmüyor. Hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz, Amerika'da 11 Eylül saldırısında ikiz kuleler yıkıldı. O ikiz kulelerin yıkımında etkilenen kişi sayısı 500 bindi, oluşan enkaz miktarı 1,8 milyon tondu, enkazdan yayılan asbest 2 bin tondu, kansere yakalanma oranındaki artış yüzde 19'du ve o olaydan sonra Amerika'da bin 366 kişi kanserden öldü. 6 Şubat depreminden sonra Türkiye'de 500 binden fazla bina yıkıldı, oluşan enkaz miktarı 465 milyon ton, yaklaşık 516 bin 666 ton asbest ortama yayıldı ve insanlar bunu soludu, soluyor. Burada kanser vakalarında yüzde 4 bin 900 oranında bir artış olacak. Yani depremde 50 binden fazla yurttaşımız öldü. Eğer tedbir alınmazsa eğer gözleri kar hırsıyla bürünmüş bu müteahhitler uyarılmazsa bu bölgede yaklaşık olarak 352 bin 882 kişi, yani depremde ölen yurttaşlarımızın 7 katından fazlası önümüzdeki beş veya on yıl içerisinde kanserden ölecek. Onun için, iş işten geçmeden, daha çok yurttaşımız mağdur olmadan hükümeti, cumhurbaşkanlığını ve özellikle Sağlık Bakanlığını göreve davet ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN