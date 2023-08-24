CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Habertürk ve Doğuş Yayın grubunun Ankara temsilciliklerini ziyaret ederek, yerel seçim sürecine girerken basınla ilişkilerini düzenlemeye kararlı olduklarını ve partilerini anlatacaklarını belirtti.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Habertürk ve Doğuş Yayın grubunun Ankara temsilciliklerini ziyaret etti. Erdem, "CHP olarak, yerel seçim sürecine girerken basınla ilişkilerini yeniden düzenlemeye, bu ilişkileri tazelemeye kararlıyız. Bu anlamda basında çalışan arkadaşlarımızı ziyaret edecek, hem onların sorunlarını dinleyecek, hem de partimizi anlatacağız" dedi.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, medya kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine Ankara temsilciliklerinden başladı. Erdem, ilk olarak Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ve Doğuş Yayın Grubu Ankara Temsilcisi Baran Şevişoğlu'nu ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin medya ile şeffaf ve güvene dayalı bir ilişki geliştirmesi için çalıştıklarını dile getiren Erdem, "CHP olarak, yerel seçim sürecine girerken basınla ilişkilerini yeniden düzenlemeye, bu ilişkileri tazelemeye kararlıyız. Bu anlamda basında çalışan arkadaşlarımızı ziyaret edecek hem onların sorunlarını dinleyecek, hem de partimizi anlatacağız" dedi.