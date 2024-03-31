CHP Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, sandık başında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yerel seçimler sırasında Ereğli Turgut Reis Ortaokulu'nda bina sorumlusu olarak görev yapan CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, olayı doğrulayarak başsağlığı diledi.

SEÇİM GÖREVLİSİ OLDUĞU OKULDA KALP KR İ Zİ GEÇİRDİ

Zonguldak'ta Ziraat Mühendisi olan ve Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğünden emekli CHP'nin 5. sıra Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır, bina sorumlusu olarak görevli olduğu Turgut Reis Ortaokulunda bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakır, CHP Zonguldak Milletvekili Doktor Eylem Ertuğrul'un tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti

CHP ZONGULDAK İL BAŞKANI ACI OLAYI DOĞRULADI

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Zonguldak il Başkanı Devrim Dural, Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır'ın seçim görevini yerine getirdiği esnada hayatını kaybettiğini teyit ederken, "Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul tüm çabalarına rağmen, Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayımız Hüseyin Çakır yaşama tutunamadı. Çok üzgünüz" dedi.