CHP'lilerin 'İmamoğlu-Yavaş' sorusuna verdikleri yanıt bir hayli çarpıcı

ORC Araştırma, CHP seçmenleriyle bir anket yaptı. Ankette katılımcılara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in performansının yanı sıra "Partinin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu soruldu. 22-26 Aralık tarihlerinde 37 ilde yapılan ankette CHP'ye oy verdiğini söyleyen toplam 2 bin 390 katılımcının görüşü alındı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ BAŞARILI BULANLARIN ORANI YÜZDE 53,7

Ankete katılan seçmenlerin yüzde 53,7'si Özgür Özel'i başarılı bulduklarını söyledi. Yüzde 16,7'si ise ne başarılı ne başarısız bulduğunu belirtirken, yüzde 29,6'sı ise "Başarısız buluyorum" yanıtını verdi.

CHP'Lİ BELEDİYELER YÜZDE 65,9 OY ALDI

Seçmenlere ayrıca "CHP'li belediyelerin çalışmalarından memnun musunuz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 65,9'u memnun olduğunu belirtirken, yüzde 14,6'sı ise, "Ne memnun ne değilim" diye yanıtladı. Yüzde 19,5'i ise memnun olmadığını söyledi.

İMAMOĞLU MU YAVAŞ MI CUMHURBAŞKANI ADAYI OLSUN?

Anketin en ilginç bölümü ise "Partinin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna verilen yanıtlar oldu. Katılımcıların yüzde 39,1'İ Ekrem İmamoğlu yanıtını verirken, hemen arkasından yüzde 35,5 ile Mansur Yavaş geldi. Yüzde 14,8'lik kesim hem İmamoğlu'nun hem de Yavaş'ın aday olabileceğini savunurken, "Fikrim yok" diyenler yüzde 10,7'de kaldı.