Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma, yarın devam edecek
Narin davasında ikinci gün de karar çıkmadı! Kilit ismin ifadesi yarın
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz
DSG elebaşı Mazlum Abdi: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Terör elebaşı: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız

CHP'lilerin "İmamoğlu-Yavaş" sorusuna verdikleri yanıt bir hayli çarpıcı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORC Araştırma'nın CHP seçmenlerine "Partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı olsun?" diye sordu. Ankette iki isim de birbirine yakın oy aldı.

ORC Araştırma, CHP seçmenleriyle bir anket yaptı. Ankette katılımcılara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in performansının yanı sıra "Partinin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu soruldu. 22-26 Aralık tarihlerinde 37 ilde yapılan ankette CHP'ye oy verdiğini söyleyen toplam 2 bin 390 katılımcının görüşü alındı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ BAŞARILI BULANLARIN ORANI YÜZDE 53,7

Ankete katılan seçmenlerin yüzde 53,7'si Özgür Özel'i başarılı bulduklarını söyledi. Yüzde 16,7'si ise ne başarılı ne başarısız bulduğunu belirtirken, yüzde 29,6'sı ise "Başarısız buluyorum" yanıtını verdi.

CHP'Lİ BELEDİYELER YÜZDE 65,9 OY ALDI

Seçmenlere ayrıca "CHP'li belediyelerin çalışmalarından memnun musunuz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 65,9'u memnun olduğunu belirtirken, yüzde 14,6'sı ise, "Ne memnun ne değilim" diye yanıtladı. Yüzde 19,5'i ise memnun olmadığını söyledi.

CHP'lilerin 'İmamoğlu-Yavaş' sorusuna verdikleri yanıt bir hayli çarpıcı

İMAMOĞLU MU YAVAŞ MI CUMHURBAŞKANI ADAYI OLSUN?

Anketin en ilginç bölümü ise "Partinin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusuna verilen yanıtlar oldu. Katılımcıların yüzde 39,1'İ Ekrem İmamoğlu yanıtını verirken, hemen arkasından yüzde 35,5 ile Mansur Yavaş geldi. Yüzde 14,8'lik kesim hem İmamoğlu'nun hem de Yavaş'ın aday olabileceğini savunurken, "Fikrim yok" diyenler yüzde 10,7'de kaldı.

CHP'lilerin 'İmamoğlu-Yavaş' sorusuna verdikleri yanıt bir hayli çarpıcı

CHP'lilerin
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Rusya'da 6.8 büyüklüğünde şiddetli deprem
img

Serdal Adalı, canlı yayında Sergen Yalçın'a rest çekti
img

Avrupa Birliği'nden şarj aleti kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad'ın emrine karşı çıktığı için yıllardır esir tutulan savaş pilotuna anlamlı hediye
Yıllardır esir tutulan savaş pilotuna anlamlı hediye
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü
Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü
Fatih Erbakan: Bir yanda ABD, bir yanda YPG biz de Emevi Camii'nde namaz kılıyoruz
Kalın'ın Emevi Camii'nde kıldığı namaz için çok konuşulacak yorum

Son Dakika Haberleri

Masterchef puan durumu ne? 27 Aralık Cuma, Kerem, Semih, Beyza, Eda, Onur puanları kaç? En kalabalık üçüncü bölge hangisidir? 2 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025? Türkiye'de nüfusu en fazla olan ilk iki bölge Marmara ve İç Anadolu bölgeleriyken üçüncü bölge hangisidir? Aynı hanedanın iki kolu olan York ve Lancaster hanedanlarının, İngiltere tahtı için 1455'te başlayan ve "Güller Savaşı" olarak adlandınlan mücadele... Düşler Bahçesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düşler Bahçesi filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef yukarı kim çıktı 27 Aralık Cuma? MasterChef ilk 4'e kalan ilk yarışmacı kim? Şifahen ne demek? Daha çok eski kuşakların kullandığı "şifahen" kelimesi ne anlama gelir? Kızılcık Şerbeti 82. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? YANGIN Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.