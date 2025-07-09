CHP Liderleri Cenaze Töreninde Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenazesine katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu, tabutu omuzlayarak birlikte araca kadar taşıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum tartışmalarından sonra ilk defa dün yan yana geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu ve Özel, Günsel Tan'ın tabutuna omuz vererek, birlikte araca kadar taşıdı. Günsel Tan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurladı. - ANKARA