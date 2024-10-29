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CHP lideri Özgür Özel: Türkiye yıkılmaz, teröre teslim olmayacağız

CHP lideri Özgür Özel: Türkiye yıkılmaz, teröre teslim olmayacağız
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Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Manisa'da düzenlenen fener alayına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet düşmanlarına en iyi cevabın millet tarafından verildiğini belirtti. Teröre karşı dimdik duracaklarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet düşmanlarına en iyi cevabı milletin verdiğini belirterek, "Türkiye çok güçlü bir devlettir. Türkiye yıkılmaz, dimdik ayaktadır. Ne teröre ne korkuya teslim olmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayına katıldı. Şehzadeler ilçesinde bulunan Hakkı İplikçi Parkı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren fener alayına, Özel'in yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Fener alayı yürüyüşü sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Bugün akşam yetiştik, memleketimizdeyiz. Gündüz Ankara'da törenlerdeydik. Manisa'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştum iki gün önce. Terör bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Teröre karşı en iyi cevap bu bayrama böyle yüksek bir katılımdır. Bugün Ankara'da yüzbinler milyon oldu aktı Anıtkabir'e, memleketim Manisa'yı da böyle görmek benim için çok mutluluk verici. Hem bu ülkenin dışardaki hem de Atatürk'ün emanetine hak ettiği saygıyı göstermeyen Cumhuriyet düşmanları en iyi cevabı bugün milletten aldılar. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Türkiye yıkılmaz, dimdik ayaktadır. Ne teröre ne korkuya teslim olmayacağız" dedi.

'COŞKUYU HEP BERABER MÜŞAHEDE EDİYORUZ'

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise "Bütün Manisalı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Manisa'nın çalışkan insanları, kahraman insanları bu Cumhuriyeti çok zor şartlar altında dedelerimiz kurmuştur Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde. Bu ruh, bu milli şuurun sürekli devam etmesi önemli. Bunu gençlerimize aktarmamız önemli. Bugünkü coşkuyu hep beraber müşahede ediyoruz. Manisa'da bu coşku daim olsun. Bütün Manisalı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

'NE TERÖRDEN KORKUYORUZ, NE BİR BAŞKASINDAN'

Fener alayı sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Fazıl Say ve Serenad Bağcan konserine katıldı. Konser öncesi konuşma yapan Özel, konuşmasında TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına değinerek, "Geçen hafta büyük bir terör saldırısıyla 5 canımızı kaybettik. Mitingler iptal edilsin. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edilsin dendiğinde şunu söyledim; hayır. Aksine inadına yapacağız. İnadına kutlayacağız. Türkiye'nin dışarıdaki düşmanları da görsün. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmayan Cumhuriyet düşmanları da görsün. Ne terörden korkuyoruz ne bir başkasından. Ne teröre ne korkuya teslim oluyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni ve memleketimizi çok seviyoruz. Bu çağrımıza uyup bugün Ankara'da yüz binler milyon oldu Anıtkabir'e aktı. 81 ilden birbirinden güzel görüntüler var ve her birisi için her birinize çok teşekkür ediyorum. Biz birbirimizi ve ülkemizi seviyoruz. Hep beraber başaracağız. Çok güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar. Nice bayramları yaşamak üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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