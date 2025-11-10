CHP Lideri Özgür Özel, Turan Aydoğan'ın Annelerinin Cenazesine Katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesi Ayşe Aydoğan'ın cenaze törenine katıldı ve aileye taziyelerini iletti.
CHP Lideri Özel, 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesi Ayşe Aydoğan'ın cenaze törenine katıldı. Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camii'nde kılınan namazın ardından Aydoğan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Özel, aile yakınlarına taziyelerini iletti.
Cenazeye Özel'in yanı sıra milletvekilleri de katıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika