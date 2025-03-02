Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram kimdir?

Sevilen sanatçı ülkeyi yasa boğdu! Edip Akbayram kimdir?
İngiltere'deki Ukrayna zirvesinden 'koalisyon' kararı çıktı

Avrupa silahlanıyor, Ukrayna için koalisyon kuruluyor
Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

CHP Lideri Özgür Özel: 'Sistem Hesap Sormuyor'

CHP Lideri Özgür Özel: 'Sistem Hesap Sormuyor'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, incelemelerde bulunarak olayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sistem kendini sorgulatmamak için çorap söküğü gibi iş en yukarılara gelmesin diye bu kadar bariz suçlu birini bile halen daha görevde tutabiliyorlar, hesap sormuyorlar" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 31 kişiden 22'si tutuklanmıştı. Faciadan sonra ikinci kez bölgeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 78 kişiye mezar olan otelde incelemelerde bulundu.

"İlk günde bu yaklaşıma çok sert tepki gösterdim"

İçişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı hakkında konuşan Özel, "40 gün önce bir facia yaşadık ve 78 canımızı kaybettik. Olaydan sonra bölgeye geldim daha sonrasında da grup toplantılarında facianın sorumluluklarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, sorumluların hesap vermesiyle ilgili verilmiş devlet sözünün takipçisi olmaya çalışıyoruz. Bölgede başka bir otelde İçişleri Bakanı, mülkiye müfettişlerinden oluşan çok güçlü ve hızlı bir kadronun olduğunu ve en geç 10 gün içinde tüm yönleriyle sorumluların ortaya çıkarılacağını ifade etmişti. Tabi o gün sorumlu konuşanlar İçişleri Bakanı için söylüyorum sonra bir daha bu konuda konuşmadılar. Bir de o gün sorumsuz konuşanlar vardı Kültür ve Turizm Bakanı, o gün hem basın önünde bir şeyler söylemişti hem de orada kendi sorumluluğunu yok göstermeye çalışıp, kendilerinin denetimsiz ve sorumluluk alanları dışında böyle yerlerde yaptıkları bir işi de suçsuz, günahsız insanların üzerine yüklemeye, onları hedef göstermeye çalışmışlardı. İlk günde bu yaklaşıma çok sert tepki gösterdim, sonrasında da süreci çok yakından takip ettik" dedi.

"İçi acımayanlar memleketi bu hale getirdi"

Bilirkişi raporuna değinen Özel, "Bu çağda her yerde yangın olur da hangisinde 78 kişi burada yanar. Madende 300 kişi ölür, 28 kişi ölür. Okula giden serviste çocuk unutulur ölür. Tuhaf ölümler ülkesi, elektrik tamiratına giden kişiler gölün ortasında donarak ölür mü? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sistem kendini sorgulatmamak için çorap söküğü gibi iş en yukarılara gelmesin diye bu kadar bariz suçlu birini bile halen daha görevde tutabiliyorlar, hesap sormuyorlar. Biz bugün buraya Ramazan'ın ikinci günü, facianın 40'ıncı gününde hem duamızı etmek, bir kez daha onların adalet talebini olayın olduğu yerden haykırmak üzere 40 gün sonra yine buradayız. Mezarlıkları ziyaret edeceğiz ardından iftar programımız var ona katılacağız. İçi acımayanlar memleketi bu hale getirdi. Bir daha bu memleketin evlatlarının yüreği yanmasın diye hesap sormayanlardan hesap sormak zorundayız" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Mansur Yavaş, ön seçime katılmama nedenini açıkladı
img

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
img

Zorlu Holding CEO'su gözaltında! İstifa mesajı çok ilginç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölümünün ardından Edip Akbayram'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu: Benim ülkem cennet

İşte Edip Akbayram'ın sosyal medyada gündem olan o sözleri
Canlı anlatım! Kadıköy'de goller yağmur gibi yağıyor

Tempo inanılmaz! Goller yağmur gibi yağıyor
Kaan Ayhan'dan puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.