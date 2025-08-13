Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye katılacak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Özel "Özlem Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler" ifadelerini kullandı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ERDOĞAN KONUŞMASINDA SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü etkinlik sırasında "Yarın partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın'ı bir göreyim, Aydın'ı" sözleriyle doğruladığı transfer için CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Silivri'deki Ekrem İmamoğlu ziyareti sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÖZEL'DEN SES GETİRECEK İDDİA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında çarpıcı bir iddiada bulunan Özel "Kendisine 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİLİLERİ ELLEMİYORLAR"

Özel açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar. Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını. Jant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek bakalım göreceğiz.

Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanına gel beraber gidelim. Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden bahanem olsun' denildi, inat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Kabak gibi ortada şimdi. Efeler İlçe Başkanı'na partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline atacağız, o da bahane edecek. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim.

"BÖYLE Mİ ALACAKSIN AYDIN'I, YAZIKLAR OLSUN"

Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı.

"BİR DAHAKİNE YİNE ALACAĞIM AYDIN'I"

Yazıklar olsun. Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'ye katılacakmış. AK Parti'nin kara düzeni. Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Ege'de 1 tane ilde kaldın mı?"

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFırat Duran:

Abi hep mi iftira siyaseti yapscaksınız? 2023 ü göremiyoduk hani? Kadınlar araba kullanamayacaktı? Çalışamayacaktı? Bla bla hep goygoy. Traktör yalanınız gibi fitne fesat karıştırın anca. Ekonomiyi eleştir ses etmem haklısın ama diğer olaylarda ya da çözümlerd saçmalıyorsunuz

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Yemiyor kusura bakma istiyerek gitmiştir çünkü yalan siyaset yapiyon kemal senden kat kat oydi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHaranli :

İddialar vahim halk çaresiz mi desem sessiz mi desem, umursamıyor mu desem gerçekten her geçen gün ülkemde ve dünyada durumun ne kadar vahim olduğunu düşünüyorum valla çocuk bitane var ikinciyi yapmaya korkuyorum rızık Allah'tan dır yanlış anlaşılmasın bu pis dünyaya çocuk getirmek ne kadar akıllıca onu kestiremiyorum

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMem Mem:

Haydaaa, bu kadarınıda beklemezdim. Siyaset bu kadarmı kirlenmiş ! Yuh yani...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHercai:

İçeriye ayrılmayı tercih ederdim...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwx2ncf74mc:

kesinlikle iftira asla inanmam CHP nin yaptığı tek siyaset iftira siyaseti yazık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
