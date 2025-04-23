CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul'daki Depremlerle İlgili Açıklama Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki depremlere ilişkin, "Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından İstanbul'daki depremlere ilişkin paylaşımda bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında yaşanan ve artçıları hala devam eden depremin etkilerini dikkatle takip ediyoruz. Tüm belediyelerimiz vatandaşlarımıza destek için tam bir teyakkuz halinde çalışmaktadır, atılacak her adıma katkı vermeye de hazırdır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, herhangi bir can ve mal kaybı olmamasını diliyoruz."