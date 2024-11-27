Üye Girişi
Haberler
Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

CHP-AK Parti arasında kıyasıya yarış: İşte son anket sonuçları

 Uyarılar art arda geldi! 50- 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti

Bakış aynı bakış! Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çocukluk yıllarında çekilmiş bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Fotoğraf karesini görenler "Her şeyi değişmiş, bir bakışı değişmemiş" demekten kendini alamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, hızlı yükselişiyle Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.

Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Koltuğa oturduktan sonra girdiği ilk seçimde CHP'yi birinci parti yapmayı başaran Özgür Özel'in çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı

Özel'in fotoğrafını görenler "Her şeyi değişmiş, bir bakışı değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.

Bakış aynı bakış! Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Bir dönemin efsane dizisiydi! Yıllar sonra bir araya geldiler
img

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı
img

Eski hakem, Süper Lig devini nasıl şampiyonluktan ettiğini itiraf etti
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

adam olacak cocuk, pokundan belli olur...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bakışlar ne ifade ediyor ki fazladan! Önemli olan fikirler. Fikri ne ise zikri o olmuş bir CHP zihniyeti çok zarar vermeye başladı artık. O kadar çok sorun varken her şeye maydonoz olma, her yerden ortaya çıkma huylarını bırakıp da, ülkem meselelerine eğilmeyi arzu etseler keşke. Çok yazık çok.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Resim de ki kardeşleri değil ve yatılı okul da okumumaşsa pijamalı bu resim nerede çekilmiş....????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail oruç :

"Türk siyasetine damga vuran"sözü braz abartılı olmuş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi? 2025 pasaport ücretleri ne kadar olacak? Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.