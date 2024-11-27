Bakış aynı bakış! Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çocukluk yıllarında çekilmiş bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Fotoğraf karesini görenler "Her şeyi değişmiş, bir bakışı değişmemiş" demekten kendini alamadı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, hızlı yükselişiyle Türk siyasetine damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Koltuğa oturduktan sonra girdiği ilk seçimde CHP'yi birinci parti yapmayı başaran Özgür Özel'in çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.
Özel'in fotoğrafını görenler "Her şeyi değişmiş, bir bakışı değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.