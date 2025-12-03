Haberler

Bahçeli ve diğer liderlerden Özel'e tebrik telefonu!
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisini tebrik için arayan liderlere sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Özel, "CHP, tüm demokratlarla ve demokrasiye inanan tüm siyasi partilerle dayanışma içindedir. Türkiye'nin yaşadığı tüm sıkıntıları aşmanın yolu, toplumsal barış, sarsılmaz kardeşlik, daimi demokrasi ve eksiksiz adalettir." ifadesini kullandı.

  • Özel, 39. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle DEM Parti, MHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Demokrat Parti, BBP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Anahtar Parti liderlerine teşekkür etti.
  • Özel, yurt dışındaki kardeş partilere, sendika, meslek odaları, kurum ve kuruluşların başkanlarına da şükranlarını sundu.
  • Özel, CHP'nin tüm demokratlarla ve demokrasiye inanan tüm siyasi partilerle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 39. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebriklerini ileten DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'a, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'a ve Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na teşekkür etti.

"KAVGANIN VE KUTUPLAŞMANIN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE"

Dayanışma mesajlarını ileten yurt dışındaki kardeş partilere, sendika, meslek odaları, kurum ve kuruluşların başkanlarına da şükranlarını sunan Özel, şunları kaydetti: "Partimiz, tüm zorluklara rağmen, millet iradesinden başka hiçbir güce inanmadan yoluna devam etmektedir. Bundan sonra da hangi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızı kapsayarak, demokrasi ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Son seçimlerin birinci partisi olan CHP, tüm demokratlarla ve demokrasiye inanan tüm siyasi partilerle dayanışma içindedir. Türkiye'nin yaşadığı tüm sıkıntıları aşmanın yolu, toplumsal barış, sarsılmaz kardeşlik, daimi demokrasi ve eksiksiz adalettir. Yeni dönemden samimi dileğimiz, siyasetin rotasının milletin ihtiyaç ve beklentilerine çevrildiği, kavganın, kutuplaşmanın, düşmanlaştırmanın olmadığı bir Türkiye'dir."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
