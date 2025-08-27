CHP lideri Özgür Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

Güncelleme:
Beyoğlu'ndaki mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti ve MHP'yi Gazze nedeniyle olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu'na çağırdı. AK Parti ve MHP'nin tüm vekillerine buradan samimi davetimdir, Meclis'e gelin." ifadelerini kullandı.

CHP'nin düzenlediği mitinglerin son adresi Beyoğlu oldu. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti ve MHP'ye "Filistin" çağrısında bulundu.

ÖZEL'DEN AK PARTİ VE MHP'Lİ VEKİLLERE ÇAĞRI

Özel, Gazze nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda olağanüstü gerçekleştirilecek oturuma tüm AK Parti ve MHP'li vekillerin gelmesi çağrısında bulundu. Özel, şunları söyledi: "Dünyada haklının ezildiği haksızın kayrıldığı Filistin'de, İsrail 700 gündür katliam yapıyor. ABD Başkanı Trump, ben Gazze'yi beğendim, Gazzelileri buradan süreceğiz, buralara kumarhaneler oteller yapacağız diyor. ABD Temsilcileri Tom Barrack geliyor diyor ki, bölgede ulus devletlerin varlığı İsrail için tehlikelidir.

"CUMA GÜNÜ MECLİS'E GELİN"

Bütün muhalefet partileriyle görüştük hepsinin imzasını aldık. İmza vermeyen bir parti de toplantıya katılacağını söyledi. Cuma günü saat 14:00'de Meclis'i Filistin için topluyoruz. Meclis Başkanı akşam saatinde ilan etti, toplantı kesinleşti. Söz bitti, gerek yok diyenleri millet görüyor. AK Parti ve MHP'nin tüm vekillerine buradan samimi davetimdir, Meclis'e gelin.

İktidar ve muhalefet ayrımı olmadan İsrail'e tepkiye, Filistin'ê sahip çıkmaya davet ediyorum. Meclis'e gelin. Bizim Filistin konusundaki pozisyonumuz, Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'ın arkasında duran pozisyonudur."

Kaynak: Haberler.com / Politika
