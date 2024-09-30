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Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "PGartim aday gösterirse elbette Cumhurbaşkanı adayı olacağız ve mutlaka kazanacağız" açıklamasıyla ilgili konuştu. Özel, "Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır. Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "PGartim aday gösterirse elbette Cumhurbaşkanı adayı olacağız ve mutlaka kazanacağız" açıklamasıyla ilgili, "Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır. Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'IN "ADAYLIK" ÇIKIŞINA ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, parti merkezinde görüştü. Görüşmenin ardından iki genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi-Almanya Sosyal Demokrat Partisi Siyasi İşbirliği Mutabakatı'nı imzaladı. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır. Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız." çıkışıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

CHP Lideri Özgür Özel: 'Adayımızı Parti Belirleyecek, Kazanacağız'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

"PARTİNİN KARARINA SAYGI DUYMASI KENDİSİNDEN BEKLENEN YAKLAŞIM"

Özgür Özel şunları söyledi: "Mansur Bey'in sorusunu ikiye ayırıyorum. Birincisi 'Mutlaka kazacağız', buna yürekten katılıyorum. İkincisi 'Partim aday gösterirse' bu da parti disiplinini vurgulaması açısından önemli. 'CHP'nin birden fazla adayı olur mu' gibi tartışmaların önünü kesen bir mevzu. Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır.

CHP Lideri Özgür Özel: 'Adayımızı Parti Belirleyecek, Kazanacağız'CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"PARTİ ADAYINI BELİRLEYECEK"

'Mutlaka kazanacağız' derken bahsettiği parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bence son derece kuvvetli bir cümle. Bunun dışında CHP artık aday tartışmalarını bir kenara bırakıyor. Kazanma konusunda mutabakatımız var. Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız."

Mansur Yavaş'ın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (4)

Hasan Turk:

Daha erken ulke komple yok olmafan akp yi birakmayiz davaniz var bizin.

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Sniper:

Mansur Yavaş aday olmalı

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Mustafa Yener Can:

Adam kibarca boşuna heveslenme demiş.

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umut mergen:

CHP DE ADAY IMAMOĞLU DARILMASIN KIMSE IMAMOGLU ŞUAN ZATEN MANSUR YAVAŞIN BAŞKANI TÜRKIYE BELEDIYELER BIRLIĞI BAŞKANI

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