CHP lideri Özel, partililerini azarladı: Size 6 ay randevu yok

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'daki mitingde partililerini azarladı. Partide görevli kişilerin mitinge misafir gibi gelip kalabalığa karışmadığını söyleyen Özel "Gelip de buradan bizi izleyen birinize randevu vermeyeceğim, ama milletvekili ama il başkanı ama belediye başkanı. Madem bu kalabalığa karışmazsın, özel kaleme talimat, 6 ay buradaki kimseye randevu yok." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin sonuncusu Konya'da düzenlendi. Konya'daki mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partililere tepkisi damga vurdu.

CHP LİDERİNDEN PARTİLİLERE TEPKİ

CHP lideri Özel, mitingi kalabalığa karışmayıp uzaktan izleyen partili yöneticilere tepki gösterdi. Özgür Özel, 6 ay boyunca söz konusu isimlere randevu vermeyeceğini söyledi.

"BİRİNİZE RANDEVU VERMEYECEĞİM"

Özel şu ifadeleri kullandı: "Bu yapılan yargılama hukuki ise hiçbir şey yapmayın, inanmıyorsanız bu kardeşinize el sallayın. Çek bakalım milyonları, çek bakalım milyonları, çek bakalım Konya'nın vicdanını... Siz hiçbir şey yapmayın. Burayı çek, gelip de buradan bizi izleyen birinize randevu vermeyeceğim, ama milletvekili ama il başkanı ama belediye başkanı.

"PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANI ORADAN İZLİYOR BENİ"

Madem bu kalabalığa karışmazsın, özel kaleme talimat, 6 ay buradaki kimseye randevu yok. Sanki para alıyoruz, gelmiş biletsiz buradan izliyor. Birinizi almayacağım yanıma. Bunlar parti üyesi. Parti üyesi olmayan burada, Konya'nın evladı burada. Partinin belediye başkanı oradan izliyor beni."

CHP lideri Özel, partililerini azarladı: Size 6 ay randevu yok
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

eee chp li koyunlar gördünüzmü kibiri diktatörlüğü birde bunların ülkenin başına geldiğini düşünsenize

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

NE OLDUM DELİSİ OLMUŞ DİYE BÖYLELERİNE DENİYOR SANIRIM...

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Haber YorumlarıBiz ofluyuz:

kitle müsait normaldir

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah yar yardımcınız olsun inşallah

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