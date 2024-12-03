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CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti

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Suriye'deki çatışma ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel, "Biz iç işlerinde kendi kararlarını veren Suriye'den yanayız. Suriye, İran, Rusya komşumuzdur. Ne Amerika'nın ne de Rusya'nın çıkarları için çalışmamalıyız. Sayın Esad'a çağrımızdır; Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak sizin menfaatinedir. Suriye'nin toprak bütünlüğü için yeni bir sayfa açılmak zorundadır" dedi.

Suriye'de Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

"HALA AYNI YANLIŞTA ISRAR EDİYORLAR"

"2010'lardan beri Atatürk ne dediyse tersini yaptılar" diyen Özel, "Bunun sonunda milyonlarca sığınmacı Türkiye'ye geldi. Bizim yoksulumuz yerine sosyal yardım alıyorlar. Ne huzur alıyorlar ne huzur veriyorlar. Hala birileri aynı yanlışta ısrar ediyorlar. Bu bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye'dir. Devlet kuran parti, dış politikaya 'devlet ciddiyeti' zaviyesinden bakmalıdır. Bu gelişmeler hakkında iktidar partisinin başka partilerle görüşmesi lazımdır" şeklinde konuştu.

"BİZİM SAFIMIZ YURTTAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ"

İç işlerinde kendi kararlarını veren Suriye'den yana olduklarını ifade eden Özel, "Bugün Suriye vekalet savaşlarının içindedir. Suriye'de istikrar sağlanmalı, terör tehdidi bertaraf edilmeli ve mülteciler geri dönmelidir. İran'ın bölgede zayıflatılması, mezhep savaşlarının çıkması, İsrail'in güçlenmesi ve güvenliğinin sağlanması Ankara'nın önceliği olmamalıdır. Bizim safımız yurttaşlarımızın güvenliği" şeklinde konuştu.

ESAD'A ÇAĞRI YAPTI

Sözlerinin devamında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a da bir çağrı yapan Özel, "Esad'a çağrımızdır; Türkiye ile iyi ilişki kurmak faydanızadır. Karşılıklı söylenen sözler ne olursa olsun, Suriye ve Türkiye haklarının kardeşliği için yeni bir sayfa açılmalıdır. Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum. Geçmişten ders alın, maceracılığı bırakın. İktidar yanlıları bir süredir Suriye'deki karmaşaya müdahil olmakta fazla ısrarcılar. Adeta bir fetih hareketinin başlatıldığını anlatmaktalar. Bunun neye mal olduğunu hepimiz biliyoruz. 10 Ekim katliamını hatırlayın, sınırın zafiyete uğramasının neye mal olduğunu hatırlayın" dedi.

CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıŞahin Aksoy:

ana muhalefetin başındaki bile Suriye ye neden girdiğimizi anlayamamış vay ki vay

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Millet geçimsizlikten perişan olmuş. Özgür Bey, milletimizin sorunlarıyla ilgilenmek yerine, Suriye meselasine ilgileniyor.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme64
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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

yani demek istediği ypg ve pkk taraftarım demiş

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme20
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Haber Yorumlarıdehide:

CHP şaşırtmadı tabi ki katil esedin yanında olursunuz. Reis gibi doğrunun haklının yanında duran adam oraya giremez

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıLion 1:

Şahin aksoy bence sen kuduruyorsun savasan sunni savasilan yer sunni savasilan askerler sunni suriye nüfusu 21 milyon alevi nufusu 3.milyon aleviler sadece lazkiye ve tartuzda su ana kadar aldikliri yerlerin tamami sunni ayrica suriyede nusayri nufusu 200000 bile degil besar esat nusayri bile degil kirdaha denilen bir bolgede dogdu oda şii nin bir firkasi kaldiki sunnilerle savaşan sunniler ruslar ve şii iranlilar

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Sen şimdi birde iktidar mı olacan özel.Komiksin.Sen kimsin devlet yönetmek kim.illa ayrılık güdecen ki yularının sahiplerine yaranasın

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Haber Yorumlarımehmet vezir can:

yazık ki ne yazık..iyiki bu ülkeyi şu an sen idare etmiyorsun...zaten o ehliyeti bu mantıkla zor....alacan ağa

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Böyle bi cümle kullanmak bile Dem i üzmemek adına kullanılmış sözlerdir.Esadnkimi destekledi buzamana kadar pyd PKK yı. Ö.Özel bu sözlerin bile kimin tarafında olduğunu gösteriyor.

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Haber Yorumlarımetheone :

bu adam koyun sürüsü bile güdemez

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

İç işlerinde kendi karar veremn diyon da Sen Önce Türkiye nin iç işlerine karışan Batılılara iki çift laf et. boş adamsınız vesselam

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