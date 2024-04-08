CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor

31 Mart yerel seçimlerinde rakiplerine karşı ezici bir üstünlükle seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"İKİSİNDEN BİRİ ADAY OLACAK"

Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan 2028 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İmamoğlu ve Yavaş ikilisinden birini aday göstereceklerini belirterek "Şu anda takımda iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu" diyen Özel, yeni figürlerin de parladığını belirterek "Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak" ifadelerine yer verdi.

KENDİSİ İÇİN KAPILARI KAPATTI

Kendisini de teknik direktör olarak nitelendiren ve adaylığa kapıları kapatan Özel, "Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, 'Bırakın ben atacağım' demez... En formda oyuncusuna attırır. Belediye başkanlarımız kendi aralarında çok iyi işler yapacaklar" şeklinde konuştu.

YENİ DÖNEMDE HER ŞEY FARKLI OLACAK

Yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğini de belirten Özel, eskisi gibi 'ben senin yanına gelmem' siyasetinden uzak duracaklarını belirterek "Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim. Sonrasında kendilerine bazı şeyler söyleyeceğim. Fakat... Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz" dedi.