CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu'nu tanımayacağız
Güncelleme:
CHP Genel Başkanlığına eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu veya başka bir ismin kayyum olarak atanması halinde tanımayacaklarını belirten CHP lideri Özgür Özel, "Sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar. Kalamazlar orada. Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalarda, partiye yönelik kayyum iddiaları, olası tutuklanma senaryosu ve yeni parti söylentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NU TANIMAYACAĞIZ"

Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu veya başka bir ismin mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na kayyum olarak atanması halinde buna izin vermeyeceklerini belirterek, "Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Buradaki omurgayı korur, devam ederiz. Sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar. Kalamazlar orada. Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez" ifadelerini kullandı.

"ONLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAMAM"

Kendi dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanma ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Özel, meydanları boş bırakmayacaklarını belirterek "Her türlü kötülüğü yapabileceklerini biliyorum. 'Ekrem İmamoğlu'nu bırak, mitingleri durdur, paşa paşa muhalefet yap' diyorlar. Bunu kabul etsem sorun kalmaz ama yapamam. Vatandaş bize güvendi, gençler bize inandı. Onları hayal kırıklığına uğratamam. Onların hayallerini yıkmaktansa her türlü bedeli öderiz" dedi.

YENİ PARTİ İDDİALARI

Görevden uzaklaştırılmaları durumunda yeni bir parti kurulacağı iddialarını da reddeden CHP lideri, "Söz konusu değil. Bu, CHP; herhangi bir parti değil. Bölemeyiz, bölünmez. CHP'nin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesidir, bölünmeyiz. Sonuna kadar mücadele ederiz" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
