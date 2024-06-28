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CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir

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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmeye gideceğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının Suriye'ye dönmesi için şartları konuşacağız. Türkiye'de doğmuş 1 milyon çocuk var, bu çocuklar için vize kolaylığı, jestler yapılabilir. Türkiye'de doğdukları için diğer Suriye vatandaşlarına ayıraca bir takım jestler yapılabilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuk olduğu canlı yayında sığınmacı meselesinin çözümü için Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşebileceğini belirtti.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYE GİDECEĞİM"

"Ben burada inisiyatif almaya hazırım" diyen CHP lideri Özel, "Suriye ve Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ben Esad ile görüşmeye gideceğim. Bunun zeminin araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var günü geldiğinde açıklayacağız. Zemin arayışı içerisindeyiz; üzerinde çalışıyoruz. Gidip sayın Esad'la görüşüp, Türkiye'yle bir masaya oturmasıyla ilgili net talebimizi iletip ana muhalefet sorumluluğunu yapacağız. Çünkü masaya oturmadan bu sorun çözülmeyecek" ifadelerini kullandı.

"SURİYE VATANDAŞLARINA JESTLER YAPILABİLİR"

Esad ile Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için şartları konuşacaklarını belirten Özel, "Elbette bunun bir siyasi tarafı var. Esad'ın belli güvenceler vermesi gerekiyor. Bir takım teşvikler ortaya koyabiliriz. Türkiye'de doğmuş 1 milyon çocuk var, bu çocuklar için vize kolaylığı, jestler yapılabilir. Türkiye'de doğdukları için diğer Suriye vatandaşlarından ayıracak bir takım jestler yapılabilir. Bunları çalışıyoruz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (16)

Doğrucu davut:

yıllardır surıyelılere yeterı kadar jest yapılmadımı turkıyede dogmus olabılır coluk cocuk ayırt edılmeksızın surıyeye gerı gonderılmelıler

124
10
yanıtYanıtla
VEFA:

Bu gidişatla, önümüzdeki dönem seçimlerde REİS de CHP kanadından olacağına göre şimdiden hazırlık yapılması, Sayın Esad'la diyalog kurulması yerinde bir karardır.

yanıt8
yanıt2
SMMM:

YA ÖZGÜR BEY 1 MİLYON DOGMUS COCUGA NE GİBİ JEST YAPMAYI PLANLIYORSUNUZ DALGA MI GEÇİYORSUNUZ EDİĞİ BÖCEĞİ HEPSİ GİTSİN BİR TANESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI ARTIK

85
12
yanıtYanıtla
Mustafa AKSAN:

Aynen öyle herkes kendi memleketine

yanıt55
yanıt3
kerem can:

Bu devlet görevlisi mi

31
45
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Ertuğrul Çelik:

Devleti yönetenlerin yillardır yapamadığını yapıyor. Daha ne istiyorsun?

yanıt47
yanıt18
Alp ALGAN:

Kendisini bakan ya da başkan sanıyor heralde. Yani bir devlet başkanı ile görüşmeye gideceğine göre oyun mu sandılar acaba devlet yönetmeyi.

20
40
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Abdullah KARAMAN:

Suriyeliler giderse ne olur?? ev fiyatları kira fiyatları, gıda fiyatları düşer, işsizlik oranları düşer, enflasyon düşer, ekonomi canlanır, kimse işsiz kalmaz. Derhal girmemeliler. ABD, Rusya, Fransa Suriye'nin doğal kaynaklarından faydalanırken bizde onların işe yaramaz tüm çöplerini ülkemize aldık.

38
4
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Mustafa AKSAN:

Herkes kendi memleketine

37
3
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Abdullah KARAMAN:

sizi alkışlıyorum.

25
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