CHP lideri Özel, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı: Üç büyükşehirde geriye gidiş var

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakarak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, 2024 yerel seçimleriyle ilgili yaptırdıkları anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediyesinden sadece üçünün seçildiği güne göre geriye gittiğini ifade eden Özel, "Yaygın olarak yapacağımız şey, örgüt denetiminde ön seçim. Örgütümüze güveneceğiz" dedi.

Meclis'teki makamında gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediyesinden sadece üçünün seçildiği güne göre geriye gittiğine dikkat çeken Özel, Ankara ve İstanbul'da bir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

Pazartesi gününden itibaren kendilerinde olan tüm il ve ilçelerde anket çalışması yapacaklarını ifade eden Özel, "Ankette iyiye gidenlerin, geçmişten bu yana iyi durumda olanların adaylığını hemen açıklayacağız. Geçmişten kötü olanlara yöntem belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"SADECE ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GERİYE GİDİŞ VAR"

İstanbul, Ankara ve Aydın belediye başkanlarıyla ilgili bir problem olmadığını, bu kentlerin büyükşehir belediye başkanlarının bütün anketlerde açık farkla birinci olduğunu kaydeden Özel, bu üç şehir dışında kalan 8 büyükşehirde anket yapılacağını belirtti. Özel, 11 büyükşehir belediyesinden sadece 3 tanesinde 2019 seçiminden bugüne geriye gidiş yaşandığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

ÖRGÜT DENETİMİNDE ÖN SEÇİM

Örgütün ön seçim veya anket isteyebileceğini ya da bir aday isminde tam mutabakat sağlanabileceğini belirten Özel, "Yaygın olarak yapacağımız şey, örgüt denetimde ön seçim. Örgütümüze güveneceğiz" dedi.

CHP'Lİ 11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAR

Öte yandan CHP'nin elinde 11 büyükşehir belediyesi bulunuyor. Bunlar; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ.