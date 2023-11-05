CHP lideri Özel, Ecevit'i örnek alan yürüyüşün sonuçlandığını açıkladı

- CHP lideri Özel: "Atatürk'ün partisini iktidar yapma noktasında Ecevit'i örnek alan yürüyüşümüz delegelerimizin takdiriyle sonuçlandı"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, "Bülent Ecevit ve arkadaşlarının yaptığı gibi kadrolarından güç alan kadrolarına güç veren, örgütünden güç alan, örgütüne güç veren ve Atatürk'ün partisini iktidar yapma noktasında Bülent Ecevit'i örnek alan yürüyüşümüz; dün genel başkanlık seçiminde delegelerimizin takdiriyle sonuçlandı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde mezarı başındaki anma törenine katıldı. Özel ayrıca vatandaşlardan gelen tebrikleri de kabul etti.

Ecevit'in mezarı başında açıklamalarda bulunan Özel, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçüncü Genel Başkanı, Başbakanımız Bülent Ecevit bugün Cumhuriyetin birinci yüzyılının üçüncü Genel Başkanı olarak 1972 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ni dünyada esen sol rüzgarlar, güçlenen işçi hareketinin, Türkiye'de yaptığı siyasi kümelenmeyi en doğru şekilde tahlil edip okuyarak, Cumhuriyet Halk Partisi için yeni bir vizyon koyan 1970'lerde yapılan ikisi yerel ikisi genel seçimden partimizi birinci parti olarak çıkarma başarısını gösteren, çok partili dönemde, şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük başarılarına imza atan, üstlendiği Başbakanlık görevi sırasında Kıbrıs'taki mezalime son veren, Kıbrıs'a yapılan askeri harekata, 'Barış Harekatı' adını veren, 'Biz sadece Türklere değil, Rumlara da barış getirmeye gidiyoruz' diyen ve o karardan sonra hem Kıbrıs'taki Türklerin katledilmesini durduran, bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasının yolunu açan, bütün bu yaşananlara rağmen Rum halkıyla ve Yunanistan'la ilişkiler noktasında son derece diplomatik bir çerçeveyi yeniden sağlayabilmiş muhteşem bir devlet adamının huzurundayız" diye konuştu.

"Atatürk'ün partisini iktidar yapma noktasında Ecevit'i örnek alan yürüyüşümüz delegelerimizin takdiriyle sonuçlandı"

Bülent Ecevit'e layık olmaya çalışacaklarını dile getiren Özel, "Bülent Ecevit ve arkadaşlarının yaptığı gibi kadrolarından güç alan kadrolarına güç veren, örgütünden güç alan, örgütüne güç veren ve Atatürk'ün partisini iktidar yapma noktasında Bülent Ecevit'i örnek alan yürüyüşümüz; dün genel başkanlık seçiminde delegelerimizin takdiriyle sonuçlandı. Biz burada 81 il başkanımızla birlikte Genel Başkanımızın ve Başbakanımızın huzurundayız. Ona layık olmaya, partimize layık olmaya çalışacağız. Onun Genel Başkanlığı devraldığı Lozan Kahramanı İsmet Paşa'yı, İsmet Paşa'nın; ölümünden sonra yerine geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem Kurtuluş Savaşı'na hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne katkı yapan tüm devlet adamlarını, tüm genel başkanlarımızı minnetle anıyoruz. Bugün burada sayın genel başkanımızın huzurunda saygıyla bulunuyoruz. Ona layık olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.