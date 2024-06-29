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CHP lideri Özel'e ekoseli ceketi soruldu: 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz, bir kere de biz giyelim

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ve 'kazandıran ceket' olarak nitelendirilen ekoseli ceket giymesiyle ilgili yöneltilen bir soruya "47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Bir kere de biz giyelim dedik" cevabını verdi.

Son dönemlerde gerek yaptığı çıkışlarla gerekse siyasette normalleşe adımları konusunda yaptığı hamlelerle adından söz ettiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşiyle bir araya geldiği görüşmede giydiği ceketle dikkatleri üzerine çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ve 'kazandıran ceket' olarak nitelendirilen ekoseli ceket giydiği gözlenen Özel, konuyla ilgili yöneltilen bir soruya verdi.

CHP lideri Özel'e ekoseli ceketi soruldu: 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz, bir kere de biz giyelim

"BİR KERE DE BİZ GİYELİM DEDİK"

Fatih Altaylı'nın programında ceketi giymesinde özel bir mesaj olmadığını ifade eden CHP lideri, "Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz. Bir başarıyı tek başına lidere mal etmek sosyal demokrat partiye yakışmaz" dedi.

CHP lideri Özel'e ekoseli ceketi soruldu: 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz, bir kere de biz giyelim

AK PARTİ İKTİDARINDA ÖNE ÇIKTI

Türkiye siyasetinde ekose ceket, AK Parti iktidarı boyunca siyasetçilerin tercih ettiği bir model olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başlayan gelenek Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım, Murat Kurum ve diğer bakanlarla devam etti. Hatta bir ara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu ceketi tercih etmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Ata_Mete:

Desene kazara iktidarı sana bırakacak olurlarsa eğer bizi bekleyen akıbet aynı:-((

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erco erco:

Ne gibi bir akibet bekliyor ola bilir sizi, ekonomi, yasam sartlari pahaliklik bundan yukarisini görmesi mümkün degil! Olsa olsa normalesme olur.

yanıt38
yanıt51
Zafer Ayyıldız:

Daha nasıl bir akıbet bekliyor olabilir ki günden güne zaten kötüye gidiyor düzelen birşey yok :)))

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yanıt24
İsmimi ne yapacaksın:

Akıbetin en kötüsünü sizde gördük.

yanıt0
yanıt0
Erdem Sen:

bir insanin duruşu olmali özenti iyi bir sey degil sayin başkan..

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Ahmet Aydın null:

Reis bu ülkenin formatını değiştirdi herkes onu taklit ediyor

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umut mergen:

HELAL OLSUN DAYI OĞLU

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Mtn klck:

Sıkıntılı bir durum 47 yıl sonra iktidar olmadınız iktidara en yakın namzetsiniz, Böyle giderse o da mümkün değil Hiç olmadı

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DEVLET BAŞA:

CHP normal şartlarda hiçbir zaman iktidar olmadıki. ne 47 yılı

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birol atess:

Bu nasil birincilik anlayisi 100 kisiden 35 kisi ok demiş .. Bence cok parti var??

5
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