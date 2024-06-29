CHP lideri Özel'e ekoseli ceketi soruldu: 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz, bir kere de biz giyelim

Son dönemlerde gerek yaptığı çıkışlarla gerekse siyasette normalleşe adımları konusunda yaptığı hamlelerle adından söz ettiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşiyle bir araya geldiği görüşmede giydiği ceketle dikkatleri üzerine çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ve 'kazandıran ceket' olarak nitelendirilen ekoseli ceket giydiği gözlenen Özel, konuyla ilgili yöneltilen bir soruya verdi.

"BİR KERE DE BİZ GİYELİM DEDİK"

Fatih Altaylı'nın programında ceketi giymesinde özel bir mesaj olmadığını ifade eden CHP lideri, "Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz. Bir başarıyı tek başına lidere mal etmek sosyal demokrat partiye yakışmaz" dedi.

AK PARTİ İKTİDARINDA ÖNE ÇIKTI

Türkiye siyasetinde ekose ceket, AK Parti iktidarı boyunca siyasetçilerin tercih ettiği bir model olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başlayan gelenek Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım, Murat Kurum ve diğer bakanlarla devam etti. Hatta bir ara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu ceketi tercih etmişti.