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CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu ziyaretinin ilk durağı olan Diyarbakır'a geldi. Özel, Diyarbakır'da kalabalık bir grup tarafından Kürtçe şarkılar eşliğinde karşılandı.

Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu ziyaretinin ilk durağı Diyarbakır'a geldi. Özel, şehirde Kürtçe şarkılar eşliğinde karşılandı.

CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı

ÖZEL, DİYARBAKIR'DA KÜRTÇE ŞARKILARLA KARŞILANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayan Doğu ve Güneydoğu ziyareti başladı. Özel, ziyaretinin ilk durağı Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı

Özel, daha sonra konvoy eşliğinde kalacağı otele geçti. Özel, Doğu ve Güneydoğu'nun 6 kentinde yapacağı temaslara yarın Diyarbakır'da, kentteki kadın sivil toplum kuruluşları ile kahvaltıda bir araya gelerek başlayacak.

CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı

Özel, ardından Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinde esnaf ziyareti, fabrika işçileriyle öğle yemeği, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, CHP İl Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyareti ve Kent Konseyi Toplantısı'na katılacak.

CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
Kaynak: Haberler.com / Politika

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