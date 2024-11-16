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CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden yeni mezun Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun TSK'dan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel sert tepki gösterdi. Özel, "Bu ülkede Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? Trikopis'in askeriyiz mi diyeceklerdi? "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi…" diyerek karardan dönülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde kılıçlı yemin edilmesiyle ilgili iki yeni mezun teğmenin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, "Bu ülkede Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? Trikopis'in askeriyiz mi diyeceklerdi? "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi…" dedi.

KILIÇLI YEMİN SORUŞTURMASINDA İKİ TEĞMENE KESİN İHRAÇ TALEBİ

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yeni mezun teğmenlerin protokolün alandan ayrılmasından sonra "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp kılıçlarla yemin etmesi tartışmalara neden oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada sona gelindi. Soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya TSK'dan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldı.

CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

CHP LİDERİ ÖZEL: O TEĞMENLER ATATÜRK'ÜN ASKERİDİR

Olaya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel şu ifadeleri kullandı: "Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık yemini eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmeleri kabul edilemez. Bu ülkede Atatürk'e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk'ün askeridir.

"BU FAHİŞ HATADAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİDİR"

Trikopis'in askeriyiz mi diyeceklerdi? "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Hocanız gibi… Siyasi iradenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir. Aksi durumda tarih önünde bu kararın altında kalacaklardır."

CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi

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