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CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz

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Antalya'daki teleferik kazasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

TELEFERİK KAZASINDA CHP'Lİ BAŞKAN DA TUTUKLANDI

Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de yer aldı.

CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsinizKepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz

CHP LİDERİ ÖZEL: KARAR HUKUKİ DEĞİL SİYASİ

Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Özel şunları söyledi: "Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir.

"KAZADA DAHLİ OLAN KİM VARSA GÖZYAŞINA BAKILMAMALIDIR"

Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir.

"SIRF PARTİLİMİZ DİYE BAŞKANIMIZI GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDEMEZSİNİZ"

Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz."

CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Mesut Kocagöz Özgür Özel Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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