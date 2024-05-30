CHP lideri Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin

Katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmasının aklının ucundan geçmediğini belirten CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "O dönem 'İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Ben boşuna sırtımdan hançerlendim demiyorum" şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği CHP lideri Özgür Özel, sessizliğini bozdu.

"HİÇ KİMSENİN MASUM OLMADIĞI BİR SÜREÇ"

21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik Paneli'nde konuşan Özel, "Vefasızlık etmedik. Bizden bekleneni yaparak ilerlenmesi gerektiğini tartıştık ve hayata geçirdik. 2023'te artık detaylarını tartışmanın gerekmediği, kolektif bir başarısızlıkla, hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik" şeklinde ifadeler kullandı.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Sokak hayvanları düzenlemesinde yer alacağı belirtilen uyutma seçeneğine tepkisini sürdüren CHP lideri, "Ölüm son çare değildir. Ölümün vadesini öne çekmek fanilerin işi değildir. Birilerinin kararıyla bu topraklarda milyonlarca canın katledilmesine asla izin vermeyiz" diye konuştu.

SEMİH YALÇIN'A SİNAN ATEŞ TEPKİSİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin CHP'ye yönelik "Partimizle ilgisi yok. Elinizde belge varsa mahkemelere gidin" demişti. Özel, Yalçın'a Olcay Kılavuz'un danışmanlık görevinden alınmasını hatırlatarak "O partideki konuyla ilişkili kim varsa hesap vermelidir" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylık süreciyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Ben boşuna sırtımdan hançerlendim demiyorum. Bunu vatandaşın takdirine sunayım. Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım."