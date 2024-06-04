CHP lideri Özel'den İYİ Partili Çömez'e: Aday oldu, muhtar kadar oy aldı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İyi Parti'den CHP'ye geçen isimlere Antalya Milletvekili Aykut Kaya'da katıldı. Aykut Kaya'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılması İyi Parti'de de tartışmalara neden oldu.

"MEMLEKETİNDEN ADAY OLUP MUHTAR KADAR OY ALDI"

TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez'i sert bir dille eleştirdi. Özel, "Özel, "Grup Başkanvekillerim, bir tane mevkidaşınız çıkmış ileri geri konuşuyor. Ona şunu söyleyin; ileri geri konuşmalarını seçimlerden önce de yaptı, memleketinden aday oldu, bir muhtar kadar oy aldı. Memleketinden muhtar kadar oy alıp, ondan sonra halen büyük büyük laf edip nezaket sınırlarını aşmasın. Eğer aşacak olursa da bizim ona tüketecek nefesimiz yok. Seçim öncesi olduğu gibi seçimden sonra da bizim yönümüz, bütün gücümüz iktidarı eleştirmek ve Türkiye'de bu iktidarı değiştirmek üzerinedir, böyle bilsinler" ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ KAVGA ETMEK İSTİYOR OLABİLİR"

İYİ Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılımları sert bir dille eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na da cevap veren Özel, "Birileri CHP ile kavga etmek istiyor olabilir. Geçmişte de oldu. Biz, eski dostu hiç düşman bilmedik, bilmeyiz. Seçim döneminden hemen önce ve hemen sonra, İYİ Parti'den CHP'ye katılmak isteyenler oldu. Sayın Genel Başkan, ismini de verebileceğim, halen milletvekili, önceki dönem arkadaşları, seçim üstü böyle bir şey olmazsa iyi olur dediler, aylarca bekledik. Biz, aylarca bekledik ama şöyle şeyleri de yaşadık; bunları da konuşmak lazım. Örneğin; bizden aday olamayan bütün belediye başkanlarına listelerde yer verildi. Kanuna da aykırıydı, pek çoğunu YSK düşürdü. Bir kısmı da aday oldular. Biz Bilecik Belediye Başkanı Melek Subaşı'yı ittifakla seçmiştik, ittifakla kazanmıştık. Bu seçimde de Bilecikliler Melek Subaşı'nı tam bir mutabakatla seçtiler. Seçim sonrası itirazlarımızda AKP ve MHP ile birlikte oylar kullanıldı, hepsini aynı diyalog kanallarından söyledik, sustuk, bekledik" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın partisinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceği haberleri üzerine İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel'i hedef alarak "Acemiliğine verelim. Yarın grup toplantısında yapacaklarına bakarak bir yol haritası çizeceğiz. Bütün bu yaptıklarını nasıl izah edecek? TBMM'de siyasi ahlakla ilgili önerileri kendi milletvekilleri tarafından konuşulurken siyasi ahlakla bağdaşmayan uygulamalara imza atmaya çalışmak kabullenilemez. Bir de bunun üstüne tüy dikerlerse söyleyecek lafımız olacak.'' ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Grup başkanvekili Turan Çömez ise Aykut Kaya'nın istifasının gerekçesini Özgür Özel'in daveti üzerine olduğunu açıklayarak, "Geçtiğimiz günlerde Antalya milletvekilimiz Aykut Kaya beni aradı ve çok önemli bir konu var görüşebilir miyiz dedi. Ben de o gün nöbetçi başkan vekiliyim. Dedi ki, Özgür Özel beni davet etti, kendisiyle görüştüm. Ben de hayırdır dedim. Sen İYİ Parti'nin milletvekilisin, bir başka partinin genel başkanıyla görüşüyorken mutlaka partinin yetkili kurullarının siyasi nezaket gereği bundan haberdar olması lazım. Ne konuştunuz dedim, Sayın Özgür Özel beni çok yakından takip ettiğini, sadece beni değil başka arkadaşlarımızı da yakından takip ettiğini, mecliste konuşma sayılarını, verdiği soru ve araştırma önergelerini, bölgede yaptığı çalışmalarını da izlediğini söyledi, beni partisine davet etti dedi. Peki katılacak mısın diye sordum. Ben yarın istifa edeceğim, size bunu nezaketen bildiriyorum, ondan sonra da CHP'ye katılacağım' dedi. Bunlar Güneş Motel skandalını anımsatıyor" sözleriyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef almıştı.