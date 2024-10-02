Üye Girişi
Haberler

CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ihaleye fesat karıştırma suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, "Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihale nedeniyle 7 yıla kadar hapsi istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim." dedi.

İMAMOĞLU'NUN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada dosya, mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderildi. Duruşma, Cumhuriyet savcısına mütalaa hazırlaması için dosyanın gönderilmesiyle ertelendi.

CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacakİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

ÖZGÜR ÖZEL: BU CEZAYI NORMALLEŞTİRMEMİZ LAZIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki dava ile ilgili tv100 canlı yayınında konuştu. Özel, İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararının istinafta onaylanmasını beklediklerini belirtti. Özel, şunları söyledi: "Birkaç kez toplantılar yapıldı. Böyle bir şey olduğunda ne yapacağımız konuştuk ama bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz. Bu cezayı normalleştirmememiz lazım. Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var.

"BENCE SİYASİ YASAK İSTİNAFTA ONAYLANACAK"

Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı."

CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
Kaynak: Haberler.com / Politika

Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Politika Yargıtay

İsrail Kabinesinden 'İran' kararı

İsrail kabinesi karar verdi! İran bu gece vuruluyor mu?

 ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

ABD, İran'a büyük darbeyi vurmaya hazırlanıyor

 Hizbullah, Lübnan'da bir köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

Hizbullah görüntüleri yayınladı! İsrail askerleri bozguna uğradı
Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik

Dilan Polat yeni şarkısını çıkardı! Sözleri de bir hayli iddialı
500

Yorumlar (1)

İbrahim Demirel:

Benim parti ile işim olmaz, ben kişiye oyumu veririm. Bir partiye şartsız koşulsuz kendini bağlayan kişinin ya aklı kıttır yada kesin menfaati vardır. Eğer özel çizgisini bozmazsa bence CHP tarihin en iyi 3. Başkanı olabilir. Bundan önceki tam bir kaos hayranı bir kişiydi, çok şükür kurtulduk.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afyon elektrik kesintisi! SON DAKİKA! 2 Ekim Afyonkarahisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Michy Batshuayi Fenerbahçe forması mı giydi? Lille Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Lille Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu Benfica Atletico Madrid gol izle! Benfica Atletico Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Benfica Atletico Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Lille Real Madrid hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Benfica Atletico Madrid hangi kanalda? Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 31. bölüm fragman izleme linki var mı? Liverpool Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Liverpool Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Taş Kağıt Makas 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 2 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Sturm Graz Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title