CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihale nedeniyle 7 yıla kadar hapsi istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim." dedi.

İMAMOĞLU'NUN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada dosya, mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderildi. Duruşma, Cumhuriyet savcısına mütalaa hazırlaması için dosyanın gönderilmesiyle ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

ÖZGÜR ÖZEL: BU CEZAYI NORMALLEŞTİRMEMİZ LAZIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki dava ile ilgili tv100 canlı yayınında konuştu. Özel, İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararının istinafta onaylanmasını beklediklerini belirtti. Özel, şunları söyledi: "Birkaç kez toplantılar yapıldı. Böyle bir şey olduğunda ne yapacağımız konuştuk ama bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz. Bu cezayı normalleştirmememiz lazım. Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var.

"BENCE SİYASİ YASAK İSTİNAFTA ONAYLANACAK"

Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı."