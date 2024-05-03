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CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde boş koltuk konusu gündem olmuştu. Özel yaptığı açıklama ile bu sorunun iade-ziyaret adımı ile çözüldüğünü açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede basına verilen pozlarda Erdoğan'ın yanındaki bir koltuğun boş olduğu dikkat çekmiş ve Özel'in bu oturma planından rahatsız olduğu belirtilmişti. Özel'den konu hakkında ilk açıklama geldi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Özgür Özel Politika Güncel Haberler

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