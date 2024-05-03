CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede basına verilen pozlarda Erdoğan'ın yanındaki bir koltuğun boş olduğu dikkat çekmiş ve Özel'in bu oturma planından rahatsız olduğu belirtilmişti. Özel'den konu hakkında ilk açıklama geldi.