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CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

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CHP lider Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınmasına tepki göstererek "Özer'in temiz kağıdı elimde... Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da katıldığı 'Emek Örgütleri Buluşması'nda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

"TEMİZ KAĞIDI ELİMDE"

"Özer'in temiz kağıdı elimde" diyen Özel, "Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Özel, "Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler. İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek (İstanbul Başsavcısı) orada. O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini Esenyurt halkı mı karar verecek Akın Gürlek mi?" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında kendisine teşekkür etmesine de "Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın. Teşekkür önemli ama bir meseleyi bir kişininin özgürlüğü ile özdeşleştirmek sorunu görmeyen bir önermedir. Ben Meclis'i adres gösteriyorum. Sen Bahçeli ile birlikte Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun. Bir kişiyi aktörleştirip bana teşekkür ederseniz, Öcalan odaklı bu durumu sürdüreceğinizi gösterir. Bu demokratik değil, doğru da değil. Biz Meclis'in merkez olduğu şeffaf adil bir süreçten yanayız. Kabalık etmeyeceğim her teşekkürün bir değeri vardır. Ama bu teşekkür yanlış bir zemindedir" diye konuştu.

MÜLAKAT SİSTEMİNE TEPKİ

Öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemine tepki gösteren Özel, "Bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. Eğitim ve işçi sendikalarını güçlendirmek önceliğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (20)

dehide:

Boş konuşma size de sıra gelecek. Terör destekçilerini bir bir yakalayacak Reis

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Sinan Bulduk:

Tam bir tenekesin özgür , boş ve vasıfsız..

53
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Murat Celik:

ÖZGÜRDE O BELEDIYE BADKSNI KADAR SUCLUDUR HEM DEVLETÌ HEMDE SAVCIYI SUCLUYOR YANÌ KENDINI DEVLETTEN ÜSTÜN GÖRÜYOR HADSÌZZZZZZZZZZZ

36
23
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DODOK DODOK:

Sevgili Özel, hani bir söz var ya: Her şeyi gazete yazmaz. Ha, bu tam da bu misal...

47
11
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Umut Yağcı:

Bunlara helal olsun terörist olsun ne olursa olsun savunuyorlar adamlarını tutuyorlar ne olduklarının bi önemi yok bunlar için

32
17
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Ali Tokgöz:

Ya nasıl bir siyatsetçisiniz anlamadım."Kişinin işlediği herhangi bir suç nedeniyle hükmedilen ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımının adli sicil kaydına işlenebilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. Kesinleşmeyen mahkeme kararları adli sicil kaydında yer almaz." sicil kaydında bu sebepten gözükmüyor olabilirmi.Senin mantığın katil adam öldürüyor sen diyosunki tutuklayamazsınız sicili temiz.

31
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Yasin Şenol:

Sen o temiz kağıdını nerden aldın daha dünde terörden arınacağız diye martaval okuyordun

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12
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fatih erden:

bunların gerçekten kapasiteleri yok yaaa... ne anlatıyorsun sen sayın özel

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Cafer KILIÇ:

Maksat gündem değiştirme yapıyor hükmet

18
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AbdulMetin:

Kağıttan sonra suça karışılamaz mı? Bunlar vatandaş ile dalga geçiyor. Şeytanın Avukatı gibi bu Chp. memleketin hayrına hiç mi bir iş yapmayacaklar!

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