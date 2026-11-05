Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TESK Başkanı Yiğiner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP lideri Kılıçdaroğlu, TESK Başkanı Yiğiner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TESK Başkanı Yiğiner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu; görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarına tüm siyasi partilerin dikkat etmesi gerektiğini ve esnafın yanında olacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

TESK Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarların sorunlarını bildiğini, onların olmadığı bir dünyanın mümkün olmadığını söyledi.

Esnaf ve sanatkarların sorunlarına sadece CHP'nin değil, tüm siyasal partilerin dikkat etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu sorunların bir kısmı uygulamadan, bir kısmı da yasaların eksikliğinden kaynaklanıyor. Sayın Başkan'a söz verdim. Geçmişte olduğu gibi bugün de esnaf ve sanatkarın yanında olacağız, sorunlarını dillendireceğiz. Çözüm için de takipçi olacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, fon soruşturmasına ilişkin soru üzerine, "Kim vurgun yaptıysa, fon hırsızlığı yaptıysa cezasını çekmelidir. Yetimin hakkını kimsenin yemeye hakkı yoktur. Vatandaşın hakkını, hukukunu kimsenin çiğnemeye hakkı yoktur. Mevkisi, makamı ne olursa olsun cezalandırılmalıdır, gerekirse tutuklanmalıdır, hapse atılmalıdır. Bu olmadığı takdirde vurgunun, hırsızlığın sonu gelmez. Biz ülkede temiz, ahlaklı siyaset istiyoruz." yanıtını verdi.

İktidara da çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Temiz siyaset, siyasi ahlak yasası olmalı. Eğer siyaset temiz olursa süreç de sağlıklı yürür." değerlendirmesinde bulundu.

TESK Başkanı Yiğiner ise ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Yiğiner, görüşmede esnaf ve sanatkarların sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kuvözdeki bebeği darp edip bacağını kıran hemşireye 5 yıl 10 ay hapis! Tutukluluğu sürecek

Kuvözdeki bebeğe defalarca vurmuştu! Hemşirenin cezası belli oldu
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef ikisini de stüdyodan kovdu

MasterChef'te büyük kavga! Mehmet Şef kapıyı gösterdi
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Fenerbahçe ve Galatasaray tarih yazdı!
Nevşehir'de 1024 üyeli 'radar çevirme' WhatsApp grubuna operasyon! Grubun 3 yöneticisi gözaltında

Radar noktalarını WhatsApp'tan paylaştılar! 3 kişi gözaltında
Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Kızıyla birlikte eski eşinin yeğeni tarafından saldırısına uğradı! Dehşet anları kamerada

Kocasından boşandı, onun yeğeninden kurtulamadı! Dehşet anı kamerada
Bakan Bayraktar 'Enerjide bağımsız olacağız' deyip duyurdu! İşte 5 maddelik yol haritası

Türkiye'de yeni dönem başlıyor! Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu
Dünyanın gözü ABD seçimlerindeyken Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle

Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle! Seyir füzesiyle vurdular