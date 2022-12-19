Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'nun Dünya Kupası mesajında dikkat çeken Türkiye detayı: O günleri görmeye az kaldı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i tebrik ederken dikkat çeken bir mesaj da verdi. Kılıçdaroğlu, "2022 FIFA Dünya Kupası'nı büyük bir mücadele ile kazanan Arjantin Milli Takımı'nı, muazzam kariyerini Dünya Kupası ile taçlandıran Messi'yi ve tüm Arjantin halkını yürekten kutluyorum. Ülkemizi toparladığımızda, futbolumuz da bu ataletten kurtulacak. O günleri görmeye az kaldı" ifadesini kullandı.

Dünya Kupası Finali'nde Mbappe'nin golleri Fransa'yı kurtaramadı. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı maçta şampiyon penaltılarla belirlendi. Arjantin 7-5'le 3. kez 'dünyanın en büyüğü' oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Twitter hesabından bir tebrik paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, attığı tweet'te dikkat çeken de bir mesaj verdi.

"O GÜNLERİ GÖRMEYE AZ KALDI"

CHP lideri paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "2022 FIFA Dünya Kupası'nı büyük bir mücadele ile kazanan Arjantin Milli Takımı'nı, muazzam kariyerini Dünya Kupası ile taçlandıran Messi'yi ve tüm Arjantin halkını yürekten kutluyorum. Ülkemizi toparladığımızda, futbolumuz da bu ataletten kurtulacak. O günleri görmeye az kaldı."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Kupası mesajı: Ülkemizi toparladığımızda, futbolumuz da bu ataletten kurtulacak

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Arjantin Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title