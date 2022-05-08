İmamoğlu'na tepkiler yükselirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaşım yaptı: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın - Haberler

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İmamoğlu'na tepkiler yükselirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaşım yaptı: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın

Haberler.com - Uğur Birdal - Politika
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Karadeniz gezisinde gazetecilerle çektirdiği fotoğrafa tepkiler dinmeden Ali Koç ile polemiğe giren İBB Başkanı İmamoğlu tartışmalar konu olurken, şimdiye kadar sessizliğini koruyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle fotoğrafı çok tartışıldı. Kendi seçmen kitlesinden de tepkiler alan İmamoğlu, daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile polemiğe girdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GECE YARISI PAYLAŞIMI

Tartışmalara konu olan İmamoğlu'na hem sanat hem de Fenerbahçe camiasından tepkiler üst üste geldi. Bu gelişmeler karşısında şimdiye kadar sessizliğini koruyan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"HAYATA KÜSSÜNLER, UYKULARI KAÇSIN"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın." ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaşım yaptı: Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın

Uğur Birdal
Uğur Birdal
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Haberler

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