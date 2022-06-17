CHP lideri Kılıçdaroğlu, Arınç ile tokalaşmadığı iddialarını yalanladı: Hayata bakışımda el sıkışmamak yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden başlıklı toplantıya katıldı. Toplantıyı Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da takip etti.

TOKALAŞMADIĞI GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu, salona girdiği esnada protokoldekilerin ellerini tek tek sıkarak selamlaştı. Kılıçdaroğlu'nun ayakta kendisini bekleyen Bülent Arınç'ın elini sıkmadan geçerek yerine oturması ise gündem oldu.

"KİMSE BENDEN BU TARZ HAMLELER BEKLEMESİN"

Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Arınç ile el sıkıştığı görüntüleri yayınladı. Kılıçdaroğlu, Arınç ile tokalaştığını belirterek "Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık." ifadelerini kullandı.