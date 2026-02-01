CHP'li Emre: Konteyner kentlerde yaşam kalıcı bir belirsizliğe evrildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Hala konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren, temiz suya erişimde sorun yaşayan, sağlıkta, eğitim hizmetine ulaşmakta sorun yaşayan 271 bin yurttaşımız var. Konteyner kentlerdeki yaşam bir geçici barınma şekli olmaktan çıktı ve kalıcı bir belirsizliğe evrildi" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. CHP'li Emre, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 3'üncü yılına ilişkin, "Deprem bir doğa olayı; ancak iyi yönetilen ülkeler bu tip doğa olaylarına hazırlanır, önlemler alır. Bizden daha şiddetli depremlerin yaşandığı ülkeler var. İmar aflarıyla bilimi dışlarsanız, rantı öncelerseniz, koordinasyonsuz olursanız, büyük yaralar yaşarsınız. Deprem bölgesinde ilk etapta 72 saat boyunca neredeyse hiç ya da çok az yardımın geldiğinin altını çizelim. Maalesef insanların bir kısmı soğukta enkazın altında donarak hayatını kaybetti. O zamanki gazete manşetlerine her biri birbirinden kopya etmiş gibi 'Asrın felaketi' manşetini atmışlardı. Şimdi de 'Asrın inşası' diyerek, yapılmayanı yapmış gibi anlatıyorlar. Halbuki 3 yıl geçti. Ne demişti Tayyip Bey; 'Bana 1 yıl süre verin, bütün evleri yapacağım' demişti. Biz 3'üncü yıldayız hala konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren, temiz suya erişimde sorun yaşayan, sağlıkta eğitim hizmetine ulaşmakta sorun yaşayan 271 bin yurttaşımız var. Konteyner kentlerdeki yaşam bir geçici barınma şekli olmaktan çıktı ve kalıcı bir belirsizliğe evrildi. Kışın soğuk, yazın fırın. Çocuklar aynı odada uyuyor, aynı odada ders çalışıyor, hastalanıyor, aileler aynı odada hem yas tutuyor hem de hayatta kalmaya çalışıyor. Sayın Genel Başkanımızın da Hatay'da bizzat yerinde tespit ettiği gibi dronlarla bakınca evler bitmiş gibi görünüyordu ama aşağı inince branda, arkası inşaat, içinin bitmediğini, önünün makyajlandığını görüyoruz. Orada bir görüntü yönetimi var ama 271 bin yurttaşımız da hala konteyner kentlerde" ifadelerini kullandı.