CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz, Kars Aile Mahkemesi hakimi hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararı veren Kars Aile Mahkemesi hakimi M.K. hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz, Kars Aile Mahkemesi'nin 20 Ağustos 2024'teki anne babanın bebeğinin topuk kanını vermeme özgürlüğüne sahip olduğuna yönelik kararına ilişkin HSK'ya başvuruda bulundu. Şahbaz, kararın gerekçesini yazan hakim M.K. hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlatılmasını talep etti.

'ÇOCUKLARIN MENFAATİNİ GÖZETMEYEN BİR KARAR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, suç duyurusu dilekçesini vermesinin ardından HSK önünde yaptığı açıklamada, "Bu karar, metabolik hastalıkların erken tanısı için bebeklerden alınan topuk kanına karşı bir karar. Ülkemizde 80-90'lı yıllardan beri uygulanan bir uygulama var. Bu da çocukların hayatını ömür boyu etkileyecek ve geri dönüşümü imkansız olan bir takım metabolik hastalıkların erken tanısına dair topuk kanından numune alınarak uygulanıyor. Bu hastalıklar; fenilketonüri, kistik fibrozis, biotinidaz eksikliği, konjenital hipotiroidi, konjenital adrenal hiperplazi ve SMA hastalığı gibi hastalıklar. Bu hastalıkların erken tanısı için yeni doğan bebeğin topuğundan alınıyor. Buna uygun olarak da gerekli tedavi ile çocuklar hayatını sağlıklı şekilde sürdürebiliyor. Aksi takdirde hayatını kaybedeceği, ömrünü kısaltan ve geri dönüşü olmayan çok büyük hasarlar oluşuyor" dedi.

Kars Aile Mahkemesi'nin bilim dışı, gerçek dışı ve hukuka aykırı bir karar verdiğini aktaran Şahbaz, "Bu Anayasa Mahkemesi'nin de bugüne kadar verdiği kararlara aykırıdır. Çocukların menfaatlerini gözetmeyen bir karardır. Bu kararlar, iktidar tarafından önü açılan alternatif tıp denilen birtakım Orta Çağ uygulamalarıdır. Bu politikalar sonucunda böyle bir karar verilmiştir. Fakat bu tüm çocukların sağlığını tehlikeye atacak bir karardır. Bu nedenle bugün suç duyurusunda bulunduk. Bilimsel veriler, uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkar. Alternatif tıp, diye bir şey yoktur aslında, tıp vardır. Bizi sağlıklı bir şekilde yaşatan da tıbbi uygulamalardır. O yüzden bu taramalar son derece önemlidir. Bu kararı son derece tehlikeli buluyoruz" ifadelerini kullandı.