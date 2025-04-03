CHP'li Yücel ve Bakan, trafik kazası geçirdi
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Ankara'da trafik kazası geçirdi. İzmir Milletvekilleri olan Yücel ve Bakan, İzmir'den Ankara'ya geldikten sonra evlerine gitmek üzere yola çıktılar. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle otomobilleri kontrol dışı kaldı ve refüje çarptı. Kazada şoförle birlikte Yücel ve Bakan, herhangi bir yara almadan kurtuldu.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Yücel ve Bakan, kazayı yara almadan atlattı.
CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, dün akşam uçakla İzmir'den Ankara'ya geldi. Yücel ve Bakan, Esenboğa Havalimanı'ndan evlerine gitmek için aynı otomobille yola çıktı. Yücel ve Bakan'ın içinde bulunduğu otomobil, olumsuz hava koşulları nedeniyle Çevre Yolu'nda şoförün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Şoförle birlikte Yücel ve Bakan, kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika