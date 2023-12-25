CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Şehit cenazesi varken Meclis'te mangal partisi yapanlar bize bildiri dayatamaz

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 12 askerin şehit olmasının ardından yaşanan 'ortak bildiri' tartışmasına ilişkin, "Bir grup trol, havuz medyası bizi linç edecek diye gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Ankara'da şehit cenazesi varken Meclis'te mangal partisi yapanlar bize bildiri dayatamaz" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yücel, sözlerine Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin isimlerini tek tek sayıp şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek başladı. CHP olarak, şehitler için 'canımız yanıyor' demekten daha fazlasının yapılması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Yücel, "Artık Cumhurbaşkanının, şehitlerimiz üzerinden ahkam kesmesine tahammülümüz yok. Artık, 'Aile Bakanlığı, şehidimizin Tokat'taki kerpiçten evini yenileyecekmiş' gibi haberlere tahammül edemiyoruz. İçeriksiz kınama metinlerinin yer aldığı A4 kağıtlarına, altına atılmış samimiyetsiz imzalara tahammülümüzün kalmadı. Şehitlerimize, Suudi Arabistan Kralı kadar kıymet vermeyenlerin, terör örgütleriyle yarışan hainliklerine tahammülümüzün kalmadığı bir noktadayız. Zenginlerin, fakirlerin şehadeti üzerinden siyaset yapmasına artık tahammülümüz kalmadı" diye konuştu.

'GERÇEKLERİ SÖYLEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Meclis'te terörle ilgili görüşülen bildiriye partisinin imza atmamasına gelen eleştirilere de cevap veren Yücel, "Bizim terörle ilgili hiçbir sorumuza yanıt vermeyen, sorumluluk almaktan kaçan, sorumluluğu hep başkalarının üzerine atan bir iktidarla, aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup ona meşruiyet kazandırmayacağız. Bir grup trol, havuz medyası bizi linç edecek diye gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Ankara'da şehit cenazesi varken Meclis'te mangal partisi yapanlar bize bildiri dayatamaz. Şehit haberleri ile yüreğimiz dağlanırken TRT'de müzik yayınlayanlar bize bildiri dayatamaz" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİDİMİZİN AİLESİ, YAKINLARI PROVOKASYONA İZİN VERMEDİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'daki şehit cenazesinde bir grup tarafından protesto edilmesine de tepi gösteren Yücel, "Şehit cenazesinde, şehidimizin aziz hatırasına saygısı olmayan bir avuç kendini bilmezin çıkardığı provokasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu provokasyona Manisa'dan katılanların parti aidiyetleri dikkat çekiyor. Hepsi tek tek tespit ediliyor. Şehidimizin ailesi, yakınları provokasyona izin vermedi. Onlar, Genel Başkanımızı arayarak yapılanlardan büyük üzüntü duyduklarını ilettiler. Genel Başkanımıza ve bizlere o saldırıyı yapanlar korkak ve karanlık güçlerin elinde maşa olmuş kullanışlı aparatlardır. Bu ve benzeri provokasyonlar bizi doğru bildiğimizi yapmaktan ve söylemekten alıkoyamaz" dedi.

'KAÇ EVLADIMIZ ŞEHİT DÜŞTÜ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP'nin ortak bildiriye imza atmamasına yönelik sözlerine de cevap veren Yücel, "Kolay siyasete alışan ve CHP'den yükselen itiraz karşısında ne yapacağını şaşıran Ömer Çelik, aklınca bizi eleştirmiş. CHP'nin terör karşısında kendi bildirisini yayınlamasından rahatsız olup, 'Ortak bildiriye imza atmaması utanç vericidir' demiş. Sen önce Savunma Bakanınıza, 24 saatte 12 evladımızı neden şehit verdiğimizin hesabını sor. Sonra Bakanınıza, Mehmetçiğimiz sınırda canını dişine takıp, teröristlerle çatışıp şehit olurken, şimdiye kadar yayınlanan bildirilerden, atılan imzalardan sonra ne yapıldı, kaç evladımız şehit düştü? Onu sor" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEDEKİ SAMİMİYETLERİNE İNANMIYORUZ'

Türkiye'de terörün uzun yıllardır en temel sorunlardan biri olduğunu belirten Yücel, terörle mücadelenin ise siyasi ve askeri açıdan bütünlüklü bir politika, istikrar, açıklık ve hassasiyet gerektirdiğine dikkat çekti. İktidarın terörle mücadele politikalarının sürece göre şekillenen, istikrarı olmayan, kapalı kapılar ardında yürütülen sözde bir mücadele olduğunu belirten Yücel, "Oysa terör, günlük siyasetin malzemesi yapılmayacak kadar önemli, iktidar hırsına kurban edilmeyecek kadar hassas bir konudur. Çünkü söz konusu olan vatandır, söz konusu olan Mehmetçiktir. Biz, hiçbir siyasi partinin istikbalini bu memleketin sınır güvenliğinden, bu memleketin terörle mücadelesindeki başarısından daha üstün görmüyoruz. Bu nedenle de terörle mücadeleyi tutarlı bir siyasi çizgide götürmeyen, teröristleri bile seçim malzemesi olarak kullanan bir parti ile aynı tarafta olamayız. Bu ülkede millet iradesinin tecelli ettiği Yüce Meclisi, operasyonlarla ilgili bilgilendirmekten imtina edenlerin, terörle mücadeledeki samimiyetlerine inanmıyoruz" dedi.