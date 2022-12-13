Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li yöneticinin yumruklayarak dudağını patlattığı gazeteci: "Şakalaşırken, siyaset konuşurken bir anda saldırdı"

Politika Haberleri

CHP'li yöneticinin yumruklayarak dudağını patlattığı gazeteci: "Şakalaşırken, siyaset konuşurken bir anda saldırdı" Tekirdağ'da CHP'li Savaş Güney'in yumruklu saldırısı sonucu dudağı patlayan gazeteci Metin Engin, "Şakalaşırken, siyaset konuşurken bir anda saldırdı" dedi.

CHP'li yöneticinin yumruklayarak dudağını patlattığı gazeteci: "Şakalaşırken, siyaset konuşurken bir anda saldırdı"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da CHP'li Savaş Güney'in yumruklu saldırısı sonucu dudağı patlayan gazeteci Metin Engin, "Şakalaşırken, siyaset konuşurken bir anda saldırdı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Teşkilatı yönetici Savaş Güney'in yumruklu saldırısı sonucu dudağı patlayan gazeteci Metin Engin yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Metin Engin, "Oturup şakalaştığımız, siyaset konuştuğumuz bir anda bana yumrukla saldırarak dudağımı patlattı. Herhalde konuştuğumuz şeyleri arkadaşımız hazmedemedi. Tabi hazmedemeyince de şiddete başvurdu. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel bu şahsı yanında gezdirecek mi çok merak ediyorum. Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir kişiyi partilerinde tutacaklar mı? Bunu da çok merak ediyorum. Gerekenin yapılacağına inanıyorum. Gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Türk adaletine güvenim tamdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Metin Engin Siyaset Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title