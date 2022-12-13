CHP'li yöneticinin yumruklayarak dudağını patlattığı gazeteci: "Şakalaşırken, siyaset konuşurken bir anda saldırdı"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da CHP'li Savaş Güney'in yumruklu saldırısı sonucu dudağı patlayan gazeteci Metin Engin, "Şakalaşırken, siyaset konuşurken bir anda saldırdı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Teşkilatı yönetici Savaş Güney'in yumruklu saldırısı sonucu dudağı patlayan gazeteci Metin Engin yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Metin Engin, "Oturup şakalaştığımız, siyaset konuştuğumuz bir anda bana yumrukla saldırarak dudağımı patlattı. Herhalde konuştuğumuz şeyleri arkadaşımız hazmedemedi. Tabi hazmedemeyince de şiddete başvurdu. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel bu şahsı yanında gezdirecek mi çok merak ediyorum. Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir kişiyi partilerinde tutacaklar mı? Bunu da çok merak ediyorum. Gerekenin yapılacağına inanıyorum. Gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Türk adaletine güvenim tamdır" diye konuştu.