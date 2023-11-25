CHP'li Yavuzyılmaz: Kafkametler gemisi mayına çarpmasına rağmen seyrine izin verildi

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ereğli'de batan Kafkametler gemisinin mayına çarpmasına rağmen seyrine izin verildiğini açıkladı. Gemiyle ilgili yaşananlar ve bakanlığın fiziki kontrolleri tartışma konusu oldu.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 19 Kasım'da Ereğli'de batan Kafkametler isimli gemiyle ilgili; "19 Kasım'da Ereğli'de batan Kafkametler adlı Türk bandıralı geminin 5 Ekim 2023'te Karadeniz'de mayına çarparak hasar aldığını Reuters'e dayanarak tespit ettik. Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise o tarihlerde yaptığı açıklamada geminin mayına çarpmadığını ancak 15-20 metre yakınında bir patlama olduğunu açıkladı. Gemi mayın hasarlı mıydı? Bakanlık fiziki kontrolleri bizzat yaptı mı? Diplomatik bir örtbas mı var? Burası karanlık. Kafkametler gemisi anormal bir şekilde battı" açıklamasını yaptı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 19 Kasım'da Ereğli'de batan Kafkametler isimli geminin 5 Ekim'de mayına çarpmasına rağmen seyrine izin verildiğini açıkladı. Yavuzyılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"19 Kasım'da Ereğli'de batan Kafkametler adlı Türk bandıralı geminin 5 Ekim 2023'te Karadeniz'de mayına çarparak hasar aldığını Reuters'e dayanarak tespit ettik. Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise o tarihlerde yaptığı açıklamada geminin mayına çarpmadığını ancak 15-20 metre yakınında bir patlama olduğunu açıkladı. Gemi mayın hasarlı mıydı? Bakanlık fiziki kontrolleri bizzat yaptı mı? Diplomatik bir örtbas mı var? Burası karanlık. Kafkametler gemisi anormal bir şekilde battı. 12 denizcimizi kaybettik, 5'inin naaşına ulaşıldı,7 denizcimiz hala kayıp.

Yaptığımız araştırmalar ve kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre Kafkametler gemisi 5 Ekim 2023 tarihinde Romanya'nın Sulina Kanalı yakınlarında bir mayına çarpıyor. Mayının İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir mayın olduğu ifade ediliyor ve geminin yüzdürülmemesi gerekirken yüküyle birlikte Ukrayna'ya yoluna devam ettiği, ardından Türkiye'ye geldiği ve seferlerden çekilmediği anlaşılıyor. Bu şekilde de Ereğli Limanı'na kadar gelen gemi yaşanan fırtınada batıyor."