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CHP'li Vekillerden Aile Bakanlığı'na Tepki: Toplumsal Cinsiyet Kavramını Kaldırma Çabası

CHP'li Vekillerden Aile Bakanlığı'na Tepki: Toplumsal Cinsiyet Kavramını Kaldırma Çabası
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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'toplumsal cinsiyet ifadesinin kullanılmasından kaçınılması' yönünde yazı gönderdiğini iddia ederek tepki gösterdi. Pala, toplumsal cinsiyet kavramının önemine vurgu yaptı, başka milletvekilleri de kadın cinayetlerinde artışa dikkat çekti.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bağlı birimlerine "toplumsal cinsiyet ifadesinin kullanılmasından kaçınılması" yönünde yazı gönderdiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "toplumsal cinsiyet kavramının kullanılmasından kaçınılması"na yönelik yazı yayımlandığını ileri sürdü.

"Toplumsal cinsiyet" kavramının ulusal ve uluslararası birçok metinde kullanıldığını dile getiren Pala, "Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliklerinin ötesinde bir kavramı ifade ediyor. Özellikle kadının erkek egemen toplumda geri bırakılmışlığının önüne geçebilecek bir kavram olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bireylerin cinsiyetlerine bağlı olarak ayrımcılığa uğramadan yaşamaları ve eşit haklardan faydalanmaları anlamına geldiğini belirtti. Yaman, iddia edilen yazının yeni bir toplumsal tehdit oluşturmaktan öteye geçmeyeceğini savundu.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise Bakanlık tarafından yayımlandığı iddia edilen yazıya tepki gösterdi, kadın cinayetlerinde artış yaşandığını ileri sürdü.

Basın toplantısına, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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