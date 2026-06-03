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CHP'li 3 vekil, Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP'li 3 vekil, Kılıçdaroğlu ile görüştü
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CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Öztunç, 'Kemal Bey ile aramızda kırgınlık yok' dedi.

CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Dün CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Parti genel merkezinde basın kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Öztunç, "Genel Başkanımızla görüştük. Şimdi Meclis'e geçiyoruz. Kemal Bey ile aramızda kırgınlık yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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