CHP'li vekiller Bakan Nebati'yi protestolarla karşıladı! Dövizde söylediği sözü görünce böyle gülümsedi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bakanlık bütçesine ilişkin sunum yapmaya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, salonda CHP'li vekillerin protestolarıyla karşılaştı. Bakan Nebati, vekillerin havaya kaldırdığı enflasyon ve yeni ekonomi modeline ilişkin söylediği sözlerin yazdığı dövizleri tebessümle karşıladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi ele alındı. CHP milletvekilleri ise Bakan Nebati'yi dövizlerle karşıladı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin Bakana, "Silindir gibi ezilmenin anlamını biliyor musunuz?" diye sordu.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Nebati'yi daha önce enflasyonda düşüş görüleceğine ilişkin söylediği sözlerle karşıladı. Gürer'in taşıdığı dövizde, Bakan Nebati 28 Aralık'ta diyor ki, "Enflasyon Ocak 2022'de zirve yapacak sonra düşecek". 3 Şubat'ta diyor ki, "Enflasyon Nisan 2022'de zirve yapacak sonra düşecek" 4 Kasım'da diyor ki, "Enflasyon aralık ayından itibaren düşecek" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
CHP'li vekillerin taşıdığı dövizlerin birinde, "Trafoya kedi, Hazine'ye arka kapıdan fare dadandı" dendi.
CHP'li vekiller, Bakan Nebati'ye daha önce yeni ekonomi modeline getirilen eleştirilere cevaben kullandığı "Bu sistemde dar gelirliler hariç firmalar, ihracatçılar kâr ediyor" sözlerine de dövizlerinde yer verdi.
Dövizlerde tablo şeklinde enflasyonun geldiği seyir ve Bakan Nebati'nin sarf ettiği, "Sen maaş alıyorsun en fazla neyini kaybedersin? Enflasyon altında ezilirsin" sözleri de yer aldı.