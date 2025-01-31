CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan'a CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kameraları görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaparak öksürmeye başladı. Ağbaba'nın o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Ekrem İmamoğlu'na destek için gelen isimlerden biri de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu.
GAZDAN ETKİLENMİŞ GİBİ YAPTI AMA...
Çok sayıda partilinin toplandığı alanda zaman zaman polis ekipleri ile tansiyon yükseldi. O anlardan birinde CHP'li Veli Ağbaba'nın Halk TV muhabirini ve kameramanını görünce öksürmeye başlaması dikkat çekti. Abğaba'nın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Görüntüyü izleyenler "Oyunculuk kötü" demekten kendini alamadı.