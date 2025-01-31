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CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan'a CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kameraları görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaparak öksürmeye başladı. Ağbaba'nın o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Ekrem İmamoğlu'na destek için gelen isimlerden biri de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu.

GAZDAN ETKİLENMİŞ GİBİ YAPTI AMA...

Çok sayıda partilinin toplandığı alanda zaman zaman polis ekipleri ile tansiyon yükseldi. O anlardan birinde CHP'li Veli Ağbaba'nın Halk TV muhabirini ve kameramanını görünce öksürmeye başlaması dikkat çekti. Abğaba'nın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Görüntüyü izleyenler "Oyunculuk kötü" demekten kendini alamadı.

CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Sinema filmi çeviriyorlar çünkü filmin adı acıtasyonla halkı kandırmaca :)

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Haber Yorumlarıali gökşen:

Bakın görün işte kimler yönetiyor bizi...

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Haber YorumlarıVEFA:

Faraza oynasa bile, Yapıp yapıp Allah bizi affetsin diyenlerin eline su dökemez vesselam!..

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Haber YorumlarıBege:

Her zaman miş gibi yapıyorlar zaten. Evet istanbulda çok refahta olacaktı. Hep hükümete salla sonucu ne olursa olsun hükümet haksız güzel iş valla şöyle bir iş bulamadık. Reis arkandayız.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

BUGÜN MUBAREK CUMA BAKALIM İMAM EFENDİLER BUGÜN KUL MİLLET YETİM HAKKI YİYEN DEVLETİN MİLLETİN MALINI ÇALIP ÇIRPIP EŞE DOSTA YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKEN BUNLARA ARKA ÇIKANLARDAN BAHSEDECEKLERMİ BEN YILLARDIR AĞIZLARINDAN BUNA DAİR TEK KELİME DUYMADIM

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Haber YorumlarıGenco:

Tamam. Gelecek seçimde oyum CHP’ye…. Dermişim,,, Pışık….

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Haber YorumlarıSerkan Tezcan:

Haberler.com demin kimlere hizmet ettiğin ortada. Oyunculuk görmek istiyorsan bakış açını değiştirmelisin

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