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CHP'li vekilden; TBMM Başkanlığı için ayrı aday çıkaran DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne sert tepki: Nezaketsizlik

Politika Haberleri

Dün yapılan oylama ile yeni TBMM Başkanı seçildi. CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl olurken; seçime CHP listesinden giren Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi oylamaya kendi adayları ile katıldı. Bu duruma tepki gösteren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir." dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi; dün gerçekleşen Meclis Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin çıkardığı adayı desteklemek yerine kendi adaylarını çıkarıp oylarını bu şekilde kullandı.

HER PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARDI

AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş olurken; CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu. Gelecek ve Saadet Partisi, Serap Yazıcı Özbudun'u Meclis başkanlığına aday gösterdi. DEVA Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu. Oylama sonucunda Kurtulmuş TBMM Başkanı oldu.

"BÜYÜK BİR SİYASİ NEZAKETSİZLİK"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise bu durumu sosyal medya hesabından eleştirdi. Erol şu ifadeleri kullandı: "Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)"

CHP'li vekilden; TBMM Başkanlığı için ayrı aday çıkaran DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne sert tepki: Nezaketsizlik

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Gelecek Partisi Numan Kurtulmuş Deva Partisi Gürsel Erol Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Vatan Daş:

Öküz öldü ortaklık bozuldu.

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Metin Yalcin:

Kalite meselesi ..))

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Ibrahim Ozturk:

Başkasını satan sizi de satar tıpkı sizin herkesi sattığınız gibi .

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