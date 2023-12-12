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CHP'li vekilden skandal sözler! Başkan adayını överken, oy isteyeceği insanları gömdü

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CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca ilçesinin belediye başkan adayı Önder Atasoy'u överken, bölge seçmenine ağır eleştiriler yaptı. Özcan, "Gericiliğin yozluğun yobazlığın kol gezdiği bir yerde, göç veren bir yerde böyle bir kardeşimizin çıkması bana göre anlamlıdır." diyerek skandal ifadeler kullandı. Tepkilerin ardından geri adım atan Özcan, sözlerinin maksadını aştığını belirterek özür diledi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca ilçesinin aday tanıtım toplantısında skandal ifadeler kullandı. Partisinin adayı Önder Atasoy'u öven Özcan, oy isteyeceği insanları ise yobazlıkla suçladı.

Özcan, "Önümüzde çok kıymetli bir kardeşimiz var Önder kardeşim. Bir kere bu yola çıkıyorum demekle bu kararlılığı göstermekle, gerçekten ben cesaretine hayranım. Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde böyle bir kardeşimizin çıkması bana göre anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

Skandal ifadelere AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ten tepki geldi. Öztürk, "Şehrimizin Chp Milletvekili Talih Özcan'ın Yığılca'daki vatandaşlarımız için söylemiş olduğu sözleri esefle kınıyorum. Biz bu zihniyeti tanıyoruz. Bir kerede şaşırtın… İşte tipik CHP zihniyeti. CHP ve seçimde iş birliği yaptığı avanelerinin yüce halkımıza bakış açısı budur. Bu zihniyete ve anlayışa Düzceli ve Yığılcalı saygıdeğer hemşehrilerimiz 22 yıldır prim vermediği gibi bundan sonra da vermeyecektir." dedi.

CHP'li vekilden skandal sözler! Başkan adayını överken, oy isteyeceği insanları gömdü

CHP'Lİ VEKİLDEN GERİ ADIM

Tepkilerin ardından CHP'li Talih Özcan özür diledi. Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta sonu Yığılca ilçemizde, partimiz adına gerçekleştirdiğimiz Belediye Başkanı aday tanıtım toplantımızda yaptığım konuşmada, 'gericilik ve yobazlık' ile ilgili sözlerim maksadını aşmıştır. Bahsi geçen cümlelerimdeki niyetim, yerelde Yığılca'ya ve Yığılcalı hemşerilerime karşı bir eleştiri Asla olamaz. Çünkü onlar da Düzce'nin evlatları ve bu ülkenin aydınlık yarınları olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Sözlerimde vurgulamak istediğim asıl şey;

Ulusal anlamda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin kurucu ve kurtarıcılarına karşı gerçekleştirilen eylemler ve söylemlerin artması, Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk ilkelerini yok etmeye çalışanlara karşı mücadelemizin her zaman süreceğidir. Bu anlamda, Yığılca Başkan Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken, hatalı bir söylemde bulunarak kırdığım, üzdüğüm tüm Yığılcalı hemşerilerimden özür diliyorum. "

Mesut Şahin
Mesut Şahin
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