CHP'li vekilden Muharrem İnce'ye çağrı: Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, önceki gün cumhurbaşkanı adaylığı resmen ilan edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi dün doğrudan parti üyeleri ve üye olmaya hazırlanan memleket sevdalılarının oylarıyla Genel Başkan Muharrem İnce'yi partinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlerken, bugün CHP'li Gürsel Erol'dan İnce'ye dikkat çeken bir çağrı geldi.

CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE ÇAĞRI

Katıldığı televizyon programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin önemli mesajlar veren Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir" diye konuştu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol.

"MUHARREM İNCE'NİN SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUZ"

Erol sözlerine şu şekilde devam etti; "Muharrem Bey partinin mutfağından yetişmiş, her türlü görev almış birisi. Gençlik kolu başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği, grup başkanvekilliği, en son cumhurbaşkanı adaylığı... Her siyasetçinin kendine göre bir siyaset tarzı olabilir ama Muharrem Bey'in 70 yıllık CHP tarihinde bugüne kadar en yakın iktidar olma sürecinde bu harekete bir olumsuzlukla karşılık vereceğine ihtimal vermiyorum. En büyük güvencemiz genel başkanımızın devlet adamlığı kimliği. Muharrem İnce'nin de sağduyusuna güveniyoruz.

"AK PARTİ'NİN KİMLERLE İTTİFAK YAPACAĞINA DAİR GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Bu konuyla ilgili de mutlaka bir gelişme olacaktır. Arkadaşlarımız bir görüşme yapacaklardır. Muharrem Bey'in de bu sürece dahil olacağı kanaatindeyim. Muharrem Bey'in bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum. AK Parti'nin kimlerle ittifak yapacağına dair son gelişmeleri takip ediyoruz. Hiç kimsenin bir araya gelme ihtimali vermediği partiler bir araya geliyor. Biz kendi içimizde yetişen değerimizle neden bir araya gelmeyelim?"