Haberler

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Adliyesi'nde geçen yıl aralık ayında yaşanan mermi hırsızlığı olayının ardından, bu kez de Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nda benzer bir güvenlik zafiyeti yaşandığı öne sürüldü. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Diyarbakır Sur'da bir jandarma karakolu soyuluyor. Ardından karakolda görevli bir uzman çavuşu tutuklandı. Soruşturmada ortaya çıkıyor ki adli emanetteki uyuşturucu da çalınıp satılmış" dedi.

Diyarbakır Adliyesi'nde görevli bir katip memurunun adli emanet deposundan çaldığı yüzlerce kaleşnikof mermisini satmasının ardından yürütülen soruşturma sürerken, benzer bir olayın bu kez jandarma karakolunda yaşandığı iddia edildi.

Diyarbakır'daki Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana gelen olayla ilgili Meclis'te konuşan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nı soymuşlar. Olayla ilgili karakolda görevli bir uzman çavuşu tutuklamışlar. Savcılık soruşturmasında anlaşılmış ki sadece silahları çalmakla kalmamış adli emanetteki uyuşturucuyu da çalıp satmışlar. Daha önce de adliyede bir hâkim, adli emanetteki uyuşturucuları çalıp alem yaparken yakalanmıştı. Türkiye öyle bir hale geldi ki karakollarla adliyeler hırsızların en iyi müşterisi oldu. Halimiz budur AK Partililer şapkayı önlerine koysun düşünsünler" dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?

Sergen Yalçın'ı kızdıran soru: Kime ne faydası var?
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Trump önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır

Önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır
Sergen Yalçın'dan gazetecinin sorusuna tepki: Kime ne faydası var?

Sergen Yalçın'ı kızdıran soru: Kime ne faydası var?
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

MİT'ten casus avı! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu